Fed會議紀要：最快3月升息 準備大幅縮表

美國聯準會（Fed）周三（16 日）公布 1 月會議紀要顯示，Fed 很有可能最快在 3 月開始升息，但升息速度取決於經濟數據，與會官員並表示大幅縮減資產負債表可能是合適的。

根據 1 月 25 至 26 日的會議紀錄，聯邦公開市場委員會（FOMC）在結束為期兩天的利率與貨幣政策會議後，決定暫不調升利率，但強烈暗示最快會在 3 月升息。

FOMC 已開始制定縮表程序，與會官員認為，鑒於目前持有的證券規模較大，因此大幅縮表規模可能是合適的。Fed 資產負債表規模近 9 兆美元，主要由 Fed 為壓低利率與刺激經濟成長而購買的債券組成。

資產收購計畫可能在 3 月結束，會議紀錄內容顯示，儘管部分與會官員希望能更快結束購債，但 Fed 仍計劃在下個月購買 200 億美元的美國公債與近 300 億美元的抵押擔保證券（MBS）。

至於如何開始進行縮減資產負債表，最有可能的方法是讓每月到期債券收回的本金中不再投入債市。不過也有決策官員表示，可能有必要直接出售 MBS，讓資產負債表主要持有公債。

儘管會議紀錄看似鷹派，但內容公布後美股收復稍早失地，道瓊工業指數跌幅盤中一度下跌逾 300 點，終場小跌為 53 點或 0.15%，標普 500 翻紅，那斯達克指數下跌 0.11%。

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 表示，會議紀要中沒有提到開始縮減資產負債表的明確日期，也沒有討論 3 月升息 50 個基點（2 碼）的看法，因此會議紀要的立場並不如預期中那般強硬，但鑒於 1 月決策會議後公布的通膨與薪資數據遜於預期，恐怕還無法下定論。

自 1 月會議以來，最新通膨數據顯示，物價正以 40 年來最快速度上漲，日前公布的 1 月消費者物價指數（CPI）年增率 7.5%，創 40 年來最高紀錄，而 Fed 的目標是平均通膨在 2% 左右，因此官員們認為需要收緊政策以降低通膨。

通膨在會議中占據大量討論內容，在會議紀錄中被提到 73 次，決策官員表示物價上漲比預期來得強勁且持久，並且提到通膨數據居高不下主要和疫情與經濟重啟的供需失衡有關。

FOMC 成員表示，通膨開始從受疫情影響的行業蔓延到更廣泛的經濟領域，高通膨已經成為美國家庭負擔，尤其是經濟困難的家庭。

會議上也討論金融穩定問題，根據決策官員，金融穩定的風險來自於資產價格上漲，還有加密資產快速飆升。