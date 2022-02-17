〈新股IPO〉美華國際打破僵局 成滴滴遭整治後首家赴美上市陸企

中國醫療設備製造商美華國際醫療科技公司（Meihua）（MHUA-US）周三（16 日）將首次公開發行股票（IPO）的價格定在發行價區間的中間價位，為去年 7 月滴滴 IPO 引發中國政府打壓以來，首家赴美國掛牌上市的陸企。

美華以每股 10 美元的價格出售 360 萬股股票，籌資 3,600 萬美元。此前該公司計劃以每股 9 至 11 美元的價格，出售多達 500 萬股的股票。根據美華列出的流通股數，IPO 價格顯示美華的市值達到 2.36 億美元。

美華的股票周三開始在那斯達克證交所掛牌交易，交易代碼為「MHUA」，盤中股價一度暴漲 48%，兩度觸發熔斷，收盤漲勢收斂至 29.2%，報每股 12.92 美元。

這家醫療設備製造商成功售股，為尋求赴美國上市的中國公司打破僵局。此前滴滴不顧北京反對，去年 6 月赴美 IPO，籌資 44.4 億美元，大陸監管機關旋即宣布對該公司展開網路安全調查，禁止滴滴增加新客戶，成為北京打壓科技業的開端，並導致在美國上市的中國股票市值蒸發逾 1 兆美元。

最初美華在去年 8 月向美國證管會（SEC）提交申請文件，後來修改文件，納入中國政府可能加強監管海外 IPO 等警示。

申報文件顯示，美華 IPO 由質數資本、申港證券、Revere 證券、R.F. Lafferty & Co. 等公司主導。

美華的產品銷售海內外市場，國內市場的銷售產品種類超過 800 種，出口產品種類超 120 種，遍布歐洲、北美、南美、非洲、大洋洲等地區，涵蓋 30 多個國家，主要銷售對象為醫院、藥局及醫療機構。