〈美股熱門股〉分析師：輝達AI領域投資將推高股價 看好Q4財報

Truist 分析師周一（14 日）表示，輝達（Nvidia）人工智慧領域投入大量資金，這些支出將能推高股價，並對該公司將公布的 2022 會計年度第四季與全年財報給出樂觀評估。

Truist 分析師 William Stein 在報告中寫道，輝達的人工智慧創新替該公司創造出超越對收的競爭優勢與成長機會，此外輝達還在運算方面，特別是對圖形處理器（GPU）的投資，鞏固該公司在遊戲與電競領域地位。

Stein 表示，這些因素都支持輝達結構性成長，也證明其高股價是合理的，同時指出，在過去 18 個月內，買賣雙都在談論輝達工智慧產品需求增加，他預估輝達本季營收可能攀升，今年營收可能加速成長。

Stein 在報告中也提到，投資人的最新回饋鞏固強勁需求的觀點，預估 2021 年輝達資料中心內生性成長率（organic growth）為 46%，2022 年該公司遊戲業務成長將逾 12%。

該份報告也提到，Truist 團隊預測，輝達強大的人工智慧基礎將使該公司管理層與其他分析師提高獲利預期，進而推高股價。

據 Truist 稱，輝達的創新文化、在人工智慧軟體與模型上巨額支出，以及歷來強勁的客戶需求，使其股票成為值得購買的股票。



截稿前，輝達 (NVDA-US) 略跌 0.06%，每股暫報 239.34 美元。