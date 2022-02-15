〈美股盤後〉烏克蘭總統言論震盪美股 三大指數齊黑

華爾街週一 (14 日) 評估烏俄局勢，聯準會鷹派官員訊息，十年期美債殖利率逼近 2%，油價上漲，金價與美元揚升，能源與金融股領跌，道瓊、標普與那指等三大指數齊黑。

政經消息，烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 週一言論一度嚇壞市場，引發美股尾盤震盪走勢，他在臉書提到：「我們被告知 2 月 16 日將是 (俄羅斯) 發動攻擊之日」，隨後他澄清所言是指媒體的消息。烏克蘭總統府顧問波多利雅科 (Mykhailo Podolyak) 一再強調，烏克蘭政府認為俄國發動大規模襲擊的風險不大。

美國國務卿布林肯宣布關閉基輔 (Kyiv) 的美國駐烏克蘭大使館，並將基輔部份外交人員已轉移到烏克蘭西部，這是烏俄緊張局勢升級的又一個跡象。隨著軍演結束，俄羅斯總統普丁宣布持續與美國對談，反駁俄國可能在數日內襲擊烏克蘭。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週一支持聯準會在 7 月 1 日前將利率上調 100 個基點。他表示，鑒於通膨數據驚人，聯準會應提早升息，否則將危及 Fed 的信譽。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.12 億例，死亡數突破 582 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 104 億劑疫苗。

週一 (14 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 171.89 點，或 0.49%，收 34,566.17 點。

那斯達克指數下跌 0.23 點，收 13,790.92 點。

標普 500 指數下跌 16.97 點，或 0.38%，收 4,401.67 點。

費城半導體指數上漲 5.0 點，或 0.15%，收 3,370.2 點。

標普 11 大板塊僅非必需消費品和通訊服務 2 大板塊收紅，能源 (-2.24%)、金融 (-1.11%) 和醫療保健 (-1.09%) 板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互見漲跌。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.14%；Meta(原臉書）(FB-US) 跌 0.84%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.93%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.22%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.014%。

道瓊成分股逾半收黑。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.75%；IBM (IBM-US) 下跌 1.91%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.54%；思科 (CSCO-US) 下跌 1.34%；Nike (NKE-US) 上漲 1.01%。

費半逾半收高。AMD (AMD-US) 漲 0.96%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.33%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.10%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.48%；美光 (MU-US) 漲 0.11%；高通 (QCOM-US) 漲 0.30%。

台股 ADR 僅中華電信收紅。台積電 ADR(TSM-US) 下跌 1.02%；日月光 ADR(ASX-US) 下跌 1.10%；聯電 ADR(UMC-US) 下跌 1.76%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.23%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.83% 至每股 875.76 美元。投行 Piper Sandler 預期，特斯拉實現 L5 全自動駕駛目標的時間，可能比投資人料想的還要更久，不過這個軟體值得等待。

派樂騰 (PTON-US) 下跌 5.33% 至每股 32.83 美元。派樂騰新任執行長 Barry McCarthy 否認近期 Nike、亞馬遜的收購傳聞，承諾將加倍投資，拓展新產線與市場以提振業績。

英特爾 (INTC-US) 下跌 0.10% 至每股 47.58 美元。英特爾旗下自駕系統公司 Mobileye 與 Benteler EV Systems 和 Beep 合作夥伴計畫在 2024 年推出隨叫隨行的無人駕駛接駁車，在出租車和送貨車之外再擴大其自駕系統規模。

滴滴 (DIDI-US) 上漲 7.54% 至每股 4.28 美元。滴滴內部流傳該公司大部分部門將會裁員，總裁員比例約為 2 成，遍及滴滴網約車、貨運等所有部門。

華爾街分析

Sanders Morris Harris 董事長 George Ball 稱：「如果烏俄衝突得以避免，可能會出現短暫的反彈，但仍有太多的憂慮，而當市場波動時，最終還是現金為王。」

摩根大通策略師認為，全球市場預期今年將出現一波激進的貨幣緊縮浪潮，但不太可能全面實現，這提高週期性股票的吸引力。

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)