10年期美債殖利率微幅下跌 但仍維持在2%之上

在美國通膨數據創 40 年來最高後，美國國債殖利率周五 (11 日) 走低，但指標 10 年期國債殖利率維持在 2% 之上。

美東時間周五清晨 6 點，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 2.4 個基點至 2.005%。在周四 (10 日) 公布的 1 月消費者物價指數 (CPI) 創下 1982 年來最高年增率後不久，這個全球金融資產參考殖利率自 2019 年 8 月以來首次攀升至 2% 以上。

與此同時，30 年期美國國債殖利率下跌 3.5 個基點至 2.267%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

對利率最敏感的 2 年期國債殖利率繼續上漲 3.6 個基點，報 1.596%。2 年期國債周四一度飆升 26 個基點，創下 2009 年以來最大單日漲幅。

美國勞工統計局周四發布報告，1 月 CPI 較上年同期上漲 7.5%，是自 1982 年 2 月以來美國通膨的最快增速。

高於預期的通膨數據促使聖路易斯 Fed 行長 James Bullard 呼籲加快升息，到 7 月時整整升息 1 個百分點。

期貨市場也重新定價了加息機率。CME 數據顯示 3 月會議升息 50 個基點的可能性接近 100%。與此同時，市場預測今年底前的升息動作將更加激進，預期升息多達 7 次。

在周五的經濟數據方面，美東時間上午 10 點將發布 2 月消費者信心指數初值。