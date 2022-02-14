加國警方清場 美加貿易要道大使橋將恢復通行

美國白宮週日 (13 日) 宣布，連接美國和加拿大邊境的貿易要道「大使橋」(Ambassador Bridge) 的交通即將恢復通行。先前由於卡車司機的示威造成了交通癱瘓，但目前加拿大警方已逮捕了抗議人士，預料汽車零組件等的運輸也都將走向正常化。

大使橋是連接美國中西部密西根州底特律市和加拿大東部安大略省溫莎市的重要橋梁，白宮國土安全局顧問薛伍德 - 藍道爾 (Elizabeth Sherwood-Randall) 與加拿大政府進行協商之後，在一份聲明中表示「加拿大當局打算在今天完成必要的安全檢查並重啟大使橋。」

大使橋是美加兩國之間最重要的交通動脈，貨物物流占了 3 成，這次抗議活動的導火線，原因出在跨境卡車司機要求加拿大政府取消疫苗強制令，進而發起了抗議示威，數量龐大的卡車集結在美加邊境橋梁，並導致兩國間的交通癱瘓 6 天。

溫莎警方 13 日宣布，他們已逮捕了抗議人士，許多參與這場抗議活動的車輛也遭到扣押。根據美國媒體報導，多數抗議人士在被警方逮捕之前就已先行離去。

加拿大有許多地方都發生抗議示威，這也導致供應鏈出現混亂。像是美國通用汽車 (GM-US) 和日本豐田等汽車大廠都發生臨時停工等問題，對經濟帶來不良影響。