榮景逝去？美Omicorn疫情趨緩 莫德納、輝瑞等疫苗股全趴倒

隨著席捲全美的 Omicron 疫情趨緩，新增病例快速下降，莫德納、輝瑞等新冠疫苗製造商股價周一 (14 日) 大跌。

莫德納 (MRNA) 周一重挫 18.85 美元或 11.68%，收 142.47 美元，為 S&P 500 指數中的最大跌幅。輝瑞 (PFE-US) 跌近 2%，其疫苗合作夥伴 BioNTech (BNTX-US) 大跌超過 9%。Novavax (NVAX-US) 崩跌 11% 以上，而嬌生 (JNJ-US) 下跌逾 1% 。

白宮首席醫療顧問佛奇博士 (Dr. Anthony Fauci) 上周表示，美國正在脫離「新冠疫情的全面大流行期」。

根據約翰霍普金斯大學彙編的數據，截至週日，美國 7 日平均每日新增確診 17.5 萬人，較過去一周下降 42%，也遠低於自 1 月 15 日觸及的 7 日平均每日新增 80 萬人以上的疫情高峰水準。

莫德納的新冠疫苗是該公司唯一商業化產品，所以一旦疫苗需求下降，其股價恐進一步下跌。

美國疾病管制預防中心 (CDC) 數據顯示，美國人口約莫 64% 已完全接種兩劑輝瑞或莫德納疫苗，或者一劑嬌生疫苗。

雖然美國仍持續推廣疫苗接種工作，但全美接種率上升速度已較疫情初期放緩許多。

美國去年夏季僅用了 2 個多月，就讓完全接種疫苗的美國人的比率從 40% 上升到 50% ，然後又用了 4 個月達到 60% 的水準，但自 12 月 6 日以來，完全接種率僅上升 4 個百分點。

接著因應 Omicron 疫情發生，疫苗接種率又在 12 月激增，但此後已下降。根據 CDC 截至 2 月 8 日的數據，美國過去一周每日平均接種 44.3 萬劑，較 12 月初每日超過 170 萬劑的高峰，以及 4 月時每日近 350 萬劑的高峰相比大幅下降。

美國食品和藥物管理局 (FDA) 上周五推遲 5 歲以下幼童適用的新冠疫苗授權計畫。FDA 最初計劃最早在本月批准前兩劑疫苗 (該疫苗最終預計接種 3 劑)，然而，輝瑞和 FDA 表示，他們現在計劃等到 4 月完成第三劑數據後再審核。

輝瑞和 BioNTech 也在開發針對 Omicron 變種株的疫苗，輝瑞執行長 Albert Bourla 曾表示，Omicron 疫苗 3 月就會準備就緒，但不清楚如果病例持續下降，是否還需要新疫苗。

莫德納也已開始針對 Omicron 變種株補強劑進行臨床試驗。

Novavax 的疫苗尚未取得 FDA 授權，隨著公衛狀況持續改善，等到 Novavax 疫苗獲得監管批准後，美國市場對該疫苗的需求量剩餘多少尚不清楚。

莫德納執行長 Stephane Bancel 上周出售公司 1.9 萬持股，總額 290 萬美元，並刪除其推特帳號，雖然該帳號已超過 2 年不太使用，但此舉仍在該社交平台上引發質疑。根據證券文件，Bancel 每週出售持股數量大致相同。