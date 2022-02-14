高盛下修標普500年底預測值至4900點 全年報酬率僅剩4%

隨著美國貨幣政策大幅緊縮，使股市估值承受壓力，過去向來樂觀看待美股走勢的高盛，也一改態度下修了標普 500 指數的年底預測值，從原先的 5100 點調降至 4900 點，全年報酬率僅有 4%，略低於歷史平均水準。

高盛於去年 11 月發布的報告中表示，看好美股多頭有望續旺至 2022 年，標普 500 指數可望攀上 5100 點，包括股息的投資報酬率達 10%，主要動能來自美國企業獲利強勁。

但近來的美股走勢，與高盛的預期大相逕庭。高盛最新報告指出「自我們 11 月的展望以來，市場發生太多變化了，通膨出乎意料的攀升」，因此將標普 500 指數預測值下修至 4900。

此外，高盛也下修 2022 年標普 500 含息報酬率至 4%，略低於歷史平均水準，而 3 個月和 6 個月的中期目標分別為 4500 點與 4700 點。

展望未來，高盛認為將取決於兩件事：每股收益預測和估值 (即倍數) 預測。高盛預測，直到年底隱含的遠期本益比將為 20 倍，與當前水準持平，但低於此前預測的 22 倍。

高盛指出美股走勢的三套劇本：

1. 如果通膨率居高不下，Fed 繼續升息，最終基金利率遠高於市場預期，那麼標普 500 指數將下跌 12% 至 3900 點。

2. 如果今年通膨率下降幅度超過預期，Fed 升息次數減少，標普 500 指數將上升 24% 至 5500 點。

3. 如果美國經濟陷入衰退，從高峰到低谷的下跌，將使標普 500 指數挫至 3600 點。

不過，高盛仍樂觀看待今年美國的經濟表現，認為到了今年底政策的不確定性降低、市場信心會上升，因為投資人對 Fed 的手段與通膨會越來越清楚。預計美國 2022 年和 2023 年的實際 GDP 增長平均將分別達到 3.2% 和 2.2%，意味著 2022 年每股收益增長為 11%，2023 年為 6%。