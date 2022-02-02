美銀警告：今年美股波動性大幅上揚 標普回報有限

美國銀行證券美國股票和量化研究主管 Savita Subramanian 表示，投資人今年最好謹慎行事。

即使 2 月開局強勁，但她警告，一個混亂的盤整走勢即將到來，「今年將是讓人對波動感到震驚的一年。」「今年我們重新調整預估值，以適應現金殖利率可能如今一文不值的零到年底時接近 2% 的走勢。」

與此同時，華爾街似乎處於逢低買入模式。道瓊工業指數、標準普爾 500 指數和納斯達克指數在經歷了艱難的 1 月之後連續 3 個交易日上漲。

Subramanian 說：「我只是認為現在不是大量買進標準普爾 500 指數的時候。」「我認為今年標普不會帶來豐厚回報。」

Subramanian 的標普 500 指數目標價 4600 點位居華爾街第二，較周二 (1 日) 收盤價下跌 1%。目前標普指數距歷史高點約 5%。

她說，「從現在開始直到年底，股指將多次觸及這個目標，我們將看到美股出現大幅波動。」

而且，Subramanian 相信聯準會 (Fed) 不會出手相救，「我們需要習慣資產通膨可能已經過去的想法，現在其實正走向實質通膨。」

美國銀行的經濟團隊預測，Fed 今年將升息 7 次。Subramanian 預計這些舉措將給市場的熱門類股帶來劇烈的痛苦。

她說，「我不認為市場正在定價。在貼現率上升的環境中，這些長期成長型股票中有些會受到傷害。這就是我認為標普指數可能遇到麻煩的地方，因為它們占其權重相當大。」

Subramanian 建議投資人：避免在資本自由化和低獲利時代大漲的大型科技股和成長型類股；相反地，應尋找股價偏低的優質股票。

她說，「好消息是，與 2008 年 和 2009 年相比，企業和消費者持有的現金要多得多。」「對於現金充裕的公司來說，目前其實可能是個更好的環境。」

Subramanian 以能源為例。這是周二 (1 日) 表現最好的標準普爾 500 類股，「它仍然提供比通膨保障債券更高的自由現金流。而且它仍是多頭經理人最低估的類股之一。」

她還看好小型股和價值型股票，包括金融和醫療保健，「我今年會推薦善用波動性來作為買進高質量、自由現金流的個股。」