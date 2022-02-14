英特爾擴大投資追趕台積電 陸行之：不如來台設廠降成本

知名半導體分析師陸行之今 (14) 日發文分析晶圓代工產業成本，他以數學題舉例，指出英特爾 (INTC-US) 若想透過擴大資本支出追趕台積電 (2330-TW)(TSM-US) ，仍難以縮短技術及成本差距，並建議仿效美光 (MU-US) 來台設廠，反而能實質降低晶圓製造成本。

陸行之表示，假設 A 公司 (暗指 AMD) 賣一顆 7 奈米的 CPU，單價 1000 美元，毛利 50% (公司一季度指引 50.5%)，製造成本 500 美元，晶圓代工占 80%，因此，製造成本 400 美元，晶圓代工 T 公司 (暗指台積電) 毛利 50%(公司指引 53-54%)。

陸行之指出，根據 T 公司之前的說法，7 奈米已經達到公司平均毛利率，現在應該超過平均毛利率，所以幫 A 公司代工一顆 7 奈米 CPU 的晶圓製造成本 200 美元。

I 公司 (暗指英特爾) 賣一顆等值 CPU，每顆單價 1000 美元，毛利率約 50% (公司一季度指引 49%)，製造成本 500 美元，晶圓製造成本 80%，一顆 CPU 晶圓製造成本 400 美元，因此，I 公司的單位製造成本比 T 公司多了 1 倍，理論上來說，I 公司的平均單價應該比 A 公司多一些，單位製造成本應該多一倍加一些。

陸行之指出，假設 I 公司今年決定加大資本支出到 400 億美元 (T 公司為 400-440 億美元)，不知道 I 公司為何認為擴大投資能夠縮短技術及成本差距，I 公司 CEO 說 T 公司是因為有政府補助，稅務減免 (約占獲利 10%，占 200 美元製造成本不到 10%)。

陸行之認為，更大的差異在於產能利用率、產能彈性、良率、晶片設計、CPU 快速通道設計架構，此外，還有薪資、勞工素質及基礎建設的差異，如果這些不改變，I 公司很難翻身，因為現在 ARM 的 CPU 來勢洶洶，單位核心成本比 A 公司更低。

陸行之建議，I 公司應該仿效美光，一樣來新竹 / 台中 / 台南 / 高雄設廠，還比較有機會先把 400 美元的成本降到 300 美元。