Fed 3月升息50個基點？高盛、花旗不看好

市場揣測聯準會 (Fed)3 月將升息 50 個基點的看法受到矚目，不過華爾街兩大銀行高盛、花旗不約而同表示，Fed 不太可能採取這麼激進的行動，建議投資人別押注 3 月升息 50 個基點 (2 碼)，但可以從升息 25 個基點的方向投資。

美國上周五公布亮麗的 1 月非農就業人口意外大增之後，市場對 Fed 3 月開會升息 50 個基點的預測機率跳升至 50%，但截至周一已經回落到約 32%。

高盛包括 Praceen Korapaty 在內的策略師認為，要與 3 月升息 50 個基點對賭，可以賣出 12 月到期的隔夜指數交換利率 (OIS) 合約，並買進 6 月 OIS 合約。如此一來，假如 Fed 3 月採取較溫和的升息，投資人仍可以從 12 月合約隱含的較高升息幅度中獲利。

花旗 Jabaz Mathai 和 Jason Williams 等分析師對 3 月決策會議的基本假設情境，也是升息 25 個基點，儘管他們認為升息 50 個基點的看法仍將有穩定支持力量。

花旗建議的策略和高盛相仿，但主要針對歐洲美元利率期貨，預估 2023 年 6 月到期合約的表現將遜於 2022 年 6 月到期的合約。

華爾街對美股前景看法分歧

另一方面，美國銀行策略師對 Fed 緊縮環境下的美股發出警告。美銀 Savita Subramanian 等策略師認為，雖然美股在前幾波升息循環中仍有正報酬率，但這回情況不一樣，Fed「是在估值過高的市場中緊縮政策」，美股前景沒什麼可期待，標普 500 指數到今年年底可能只會漲到 4600 點，比目前水準高 2%。

不只美銀，摩根士丹利的 Michael Wilson 也看淡美股今年表現，他表示對高估值和投機性股票來說，眼前是一個巨大的熊市，大盤尚未觸底。

然而摩根大通團隊認為，美股逢低買進時機已到，理由是市場已經消化 Fed 更積極升息的可能性並反映在價格上，且美國企業第 4 季財報都跑贏華爾街預期，代表第 4 季國內生產毛額 (GDP) 將有亮麗表現。