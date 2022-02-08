高盛：小型股回穩是假象 其今年表現將不如大盤

高盛集團 (Goldman Sachs Group Inc.) 策略師警告，別對美股小型股存在太多幻想，近日這類股票走穩可能是個假象。

David Kostin 領導的高盛團隊指出，金融環境收緊、經濟增長放緩，以及美債殖利率曲線趨於平緩，都可能使羅素 2000 指數表現相對不如標普 500 指數。

例如，今年以來，羅素 2000 指數下跌 10.5%，相較之下，標普 500 指數下跌 6%，道瓊指數下跌 3.6%。

Kostin 表示，過去 12 個月，羅素 2000 指數落後標普 500 指數 25 個百分點，這是自 1999 年以來，最差的 12 個月相對回報率。

他指出，經濟復甦路徑有助於解釋小型股的相對疲軟，而羅素 2000 預計將在 2022 年繼續滯後。高盛模型預估，未來 12 個月內，小型股指數可能會上漲 7%，而標普 500 指數到年底的預期回報率則為 14%。

與高盛的悲觀相比，摩根大通策略師 Marko Kolanovic 建議買入小盤股，因為這些股票的估值，反映的是一場不太可能出現的衰退。

Evercore ISI 策略師 Julian Emanuel 則認為，基於羅素 2000 的近期表現，是大盤疲軟的領先指標，因此需要密切關注。失敗將表明股市將進一步回調，而突破可能意味股市回穩。