拜登罕見提及特斯拉 吹捧「美國製造捲土重來」

打破一年多的沉默，美國總統拜登週二 (8 日) 自上任來首次承認特斯拉是美國最大的電動汽車製造商。

拜登週二在白宮就本土汽車製造發表演說，吹捧「美國製造捲土重來」。拜登稱，自 2021 年以來，眾多電動汽車生產商美國境內投資總額超過 2,000 億美元，包括通用汽車和福特等指標性企業建設新的電動汽車生產設施、美國最大的電動汽車製造商特斯，以及生產電動卡車的 Rivian (RIVN-US) 或電動巴士的 ProTerra 等創新企業。

除了特斯拉和其他公司，拜登週二宣布澳洲充電設備製造商 Tritium 在田納西州建立新工廠，讚揚英特爾 (INTC-US) 計劃在俄亥俄州建立一家大型晶圓廠。他表示，美國國內晶片產量提升將有助於美國製造業並緩解通膨問題。

拜登自上任來對扶植電動車產業不遺於力，不過在與電動汽車相關活動中，拜登只邀請或只公開表揚通用汽車、福特等企業，卻獨漏特斯拉。拜登也從未訪問特斯拉在美國的任何設施，或與特斯拉執行長馬斯克公開會面。

白宮早前指出，馬斯克一直反對美國汽車工人聯合會 (UAW) 在特斯拉的加州弗里蒙特廠組織工會，這與支持勞工的拜登政府立場相反。

馬斯克長期公開抱怨拜登對特斯拉有「偏見」 (圖片：AFP)

馬斯克長期公開抱怨拜登對特斯拉有「偏見」，馬斯克抨擊拜登在白宮舉辦宣揚電動車活動時既沒邀請他也沒提到特斯拉。

上月拜登與競爭對手通用汽車公司的公開推文也讓馬斯克惱怒，馬斯克再次抨擊拜登是「人形的濕襪子木偶」。多位網民回應，拜登試圖抹煞一家偉大的美國公司 (特斯拉)，改寫電動汽車的歷史。馬斯克稱：「拜登像對待傻瓜一樣對待美國公眾。」

特斯拉 (TSLA-US) 週二上漲 1.62% 至每股 922.00 美元、福特 (F-US) 下跌 0.95% 至每股 17.72 美元、通用汽車 (GM-US) 下跌 2.46% 至每股 49.46 美元。