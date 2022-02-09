〈紐約匯市〉拉加德淡化ECB積極升息預期 美元升、歐元貶

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 淡化市場積極升息的預期後，歐元周二 (8 日) 回落，美元走升，但因投資人仍在等待周四將公布的美國 1 月消費者物價指數(CPI)，多數貨幣變動不大。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.2%，歐元兌美元貶 0.21% 至 1.1418 美元。

ECB 和聯準會 (Fed) 上周的鷹派發言，令市場預期利率可能升得更快更高，帶動歐元區和美國公債殖利率雙雙勁揚，不過拉加德周一試圖淡化市場對積極升息的看法。

DailyFX 首席涉略師 John Kicklighter 說，歐美雙雙朝升息邁進的預期心理，雖然導致市場波動，但還沒有完全反映在價格上。他認為投資人對 Fed 今年的升息預測過於激進，市場終究會調整過高的預期，讓情況回歸某種正常狀態。

美國 10 年期公債殖利率升至 1.97%，是 2019 年 11 月以來最高，並從兩周前的 1.73% 大幅躍升。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場預測 Fed 3 月升息 25 個基點 (1 碼) 的機率為 70%，升息 50 個基點的接近 30%。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 說，市場大致採取觀望姿態，等待周四 CPI 報告，大家都知道數字將上揚。路透訪調的經濟學家預測 1 月 CPI 年增率將進一步攀升至 7.3%。

Chandler 說：「一切就看債市的反應。德國 2 年期公債殖利率已經連兩天走軟，止住先前連九日升勢，主要和拉加德昨天的發言有關。」

拉加德周一在歐洲議會聽證會中表示，由於通膨終將回落並可望保持在 2% 附近，歐元區不需要大幅收緊貨幣政策，和她上周不排除升息的態度相左。ECB 管委員成員 Pablo Hernandez De Cos 周二也說，ECB 的任何決策都將會是「循序漸進的」。

德國 2 年期公債殖利率周一最高報 - 0.328%，從 1 月 25 日的 - 0.654% 彈升，不過周二下滑 0.4 個基點至 - 0.30%。

法國興業銀行策略師 Kenneth Broux 說：「如果周邊國家債券殖利率的利差迅速擴大，義大利 10 年期公債的實質殖利率轉正，歐元會繼續攀高嗎？經濟能承受嗎？這是投資人想知道的答案。」

投資人對歐美利率未來軌跡的風吹草動極為敏感，目前貨幣市場預測 Fed 今年將升息多達 134 個基點，ECB 可能升息最多 50 個基點。

比特幣周一突破 50 日均線和 4.4 萬美元，但後繼無力，周二紐約尾盤報 43346 美元，下跌 1.72%。

截至周三 (9 日) 台灣時間約 6:00 價格：