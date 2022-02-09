黑天鵝基金警告美股風險遭低估 美銀提醒表象下暗潮洶湧

號稱「黑天鵝基金」的 Universa 投資公司投資長 Mark Spitznagel 表示，即使近期科技股回檔、公債殖利率飆升，投資人仍低估眼前的風險。美國銀行分析師也警告，美股檯面下暗潮洶湧。

Spitznagel 周二 (8 日) 說，「很多人不知道市場有多麼危險，不知道金融體系底下有多少流動性。」他創辦的 Universa 針對黑天鵝事件避險，《黑天鵝效應》一書作者泰力布 (Nassim Nicholas Taleb) 正是該公司顧問。

Spitznagel 說，雖然今年初以來股市動盪，但還沒有劇烈到足以觸動發避險的情況。在疫情爆發初期 Universa 啟動這類避險策略，並在 2020 年 3 月美股暴跌期間，交出 36 倍報酬率的傲人成績。

美銀 Gonzalo Asis 等分析師也警告，美股正在匯聚愈來愈多風險，今年來，個股一天內的震盪幅度就是最佳例證。這種震盪已經讓標普 500 E-mini 期貨的流動性水準大幅下滑，直逼 2020 年股市遭拋售時期的空前低點。

Asis 說：「美股正在上演拉鋸戰，企業財報和經濟成長強勁，但他們卻碰上多年來最不友善的聯準會 (Fed)。從個股的單日波動和交易量，將可以明顯感受到源自拉鋸戰的震波。」

Asis 表示，美股曾在 2018 年 2 月不靠 Fed 力量自己反彈，但反彈無法持續，到年底就崩跌。對照之下，這次除非股市從目前水準再跌 15%，否則 Fed 應該不會出手相救。

如何因應超級泡沫？

和傳奇投資人 GMO 創辦人葛拉漢 (Jeremy Grantham) 一樣，Spitznagel 認為，多年來的超低利率和量化寬鬆 (QE)，讓資產價格大幅膨脹，但兩人的對策不同。

面對醞釀中的崩盤，Spitznagel 並未試圖掌握爆發時機，他建議客戶不要把避險視為賺錢的途徑，而是當成應該一直擁有的巨災保險。如果客戶知道自己在市場崩盤下會受到保護，理論上就能承擔風險，不需要依靠傳統的分散化投資。

葛拉漢認為市場是個「超級泡沫」，去年 11 月就開始崩塌，建議投資人脫手美股，持有大宗商品、黃金和一些現金。