美銀加入空軍！特斯拉在美市占將暴跌至19%

美國銀行 (BofA) 週三 (19 日) 發布最新報告預測，到 2024 年，特斯拉在美國的電動汽車市占率將從目前的 69% 暴跌至僅剩 19%，通用汽車和福特市占屆時將超車特斯拉，成為最大贏家。

週三午盤截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 下滑 0.84%，暫報每股 1,021.97 美元，年初迄今已下滑近 15%。通用汽車 (GM-US) 下跌 2.31% ，暫報每股 57.40 美元，福特 (F-US) 暴跌 7.16%，暫報每股 22.64 美元。

電動汽車戰國時代來臨，隨著福斯、福特、戴姆勒、通用等傳統車廠紛紛進入電動車市場，加上 Audi、保時捷等傳統豪華車廠也揮軍加入，美國銀行分析師認為，大量新的電動汽車投放至市場，可能會迫使特斯拉在美國的市占率從目前的 69% 暴跌。

多家車廠進軍電動車市場後，特斯拉 2021 年在美市占率快速下滑。(圖片：AFP)

該報告指出：「我們認為 2022 年象徵電動汽車商業化的開始，許多初創電動汽車製造商將推出、增加新產品，許多現有汽車製造商也將開始推出產品。」

美銀分析師預測，到 2024 年，特斯拉在美市占將遜於傳統汽車製造商，隨著特斯拉在美市占率下滑，通用汽車和福特將成為最大贏家。

美銀分析師指出，到 2024 年，特斯拉在美市占將遜於傳統汽車製造商。(圖片：AFP)

該銀行預計，美國在 2022 年總計將銷售約 100 萬輛電動汽車，2023 年銷售 180 萬輛，2024 年銷售 300 萬輛。

特斯拉現今不僅在亞洲面臨激烈競爭，在美國也很快將面臨同樣競爭格局，美銀預測，特斯拉市占下滑的主因是，電動汽車買家很快就會根據車輛製造品質來選購，而不是以特斯拉當作電動汽車的唯一主流時尚選擇。

特斯拉去年底因為攝影機、引擎蓋安全隱患，召回超過 47.5 萬輛 Model 3 及 Model S 電動汽車。

特斯拉經常傳出汽車安全隱患問題，不少機件品質引發市場疑慮，先前出現過引擎過熱、安全氣囊和安全帶瑕疵，還出現剎車失靈、自動駕駛 (autopilot) 模式出現問題等安全隱患。