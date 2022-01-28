馬斯克：機器人是特斯拉今年研發最重要的產品

特斯拉執行長馬斯克透露，特斯拉機器人「Optimus」是該公司今年研發最重要的產品，優先於 Cyberruck 跑車和其他電動汽車。

馬斯克在去年 8 月 19 日「人工智慧日」(AI Day) 揭露一款人形機器人 Tesla Bot 原型 (代號：Optimus)，預計 2022 發表。這一款和普通人相像的機器人，可幫助人們去解決危險、重複、無聊的工作。

馬斯克週三 (27 日) 財報會議上證實，特斯拉 Optimus 是特斯拉今年研發最重要的產品，隨著時間推移，Optimus 機器人有可能比汽車業務更重要，此番言論顯示出特斯拉驚人的戰略變化。

特斯拉今年最重要的是研發 Optimus 機器人 (圖片：特斯拉)

馬斯克指出：「馬斯克表示，在產品研發優先等級方面，實際上特斯拉今年最重要的是研發 Optimus 人形機器人。」

馬斯克解釋：「隨著時間推移，Optimus 機器人有可能比汽車業務更重要。如果考慮經濟，經濟的基礎是勞動力。經濟的基礎是勞動力。如果現實上不再出現勞動力短缺，這會發生什麼？我不確定。這就是 Optimus 存在意義，所以這非常重要。」

特斯拉的人工智能總監 Andrej Karpathy 稱，他相信 Tesla Bot 有望成為最強大的人工智慧開發平台。

馬斯克稱，Optimus 將替代人類執行危險、重複性和勞力性任務，首先應用可能是在特斯拉超級工廠周圍移動零件或類似的東西。

馬斯克證實，特斯拉不會在 2022 年推出 Cybertruck、Roadster 和 Semi 重型卡車等新車，面對持續的供應鏈中斷，特斯拉將著重在提高交車數量，預計今年產量將輕鬆提高 50% 以上。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 大跌 8.19%，暫報每股 861.01 美元。