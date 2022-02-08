美將33中企列未經核實清單 指控海能達竊密

美國商務部週一 (7 日) 宣布將 33 家中企列入「未經核實 (Unverified List)」實體清單，同時，美國檢方指控中國電信公司海能達竊取摩托羅拉 (MSI-US) 商業機密。

美國商務部的工業與安全局 (BIS) 週一將 33 家中企列入「未經核實 (Unverified List)」清單，指控這些公司存在法規遵循方面的問題，將接受更嚴格的出口管控，意味美國出口商若想向這些中企發貨，必須獲得許可證。

這份清單將光學公司、渦輪葉片公司、大學的國家實驗室納入，包括北京世維通科技公司 (Beijing SWT Science)、中國航發南方工業有限公司 (AECC South Industry) 和湖南大學 (Hunan University) 國家實驗室等。

美國商務部指出，這名單並不意味著該實體構成具體和明確的國安威脅或外交政策關注，但美企與其生意往來必須進行額外盡職調查，包括提交更多的文件。

同時，根據伊利諾伊州北區的聯邦法庭週一公告的一項聯邦起訴書內容顯示，美國檢方指控中國電信海能達於 2007 至 2020 年期間，招募摩托羅拉員工，以竊取摩托羅拉的數位行動無線電 (DMR) 技術商業機密。

若罪名成立，海能達將面臨相當高的刑事罰款，罰金恐為竊取商業機密帶給該公司價值的三倍，包括研究、設計費用，以及其他節省的成本。

海能達 (002583-CN) 律師表示，該公司致力於尊重智慧財產權，對這些指控深感失望。