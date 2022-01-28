橋水CIO：Fed不會救市 可能放任美股再跌20%

沒有聯準會支持的美股會是什麼樣子？交易員可能很難從最近十多年的走勢中找出答案，橋水基金 (Bridgewater Associates) 共同資訊長 Greg Jensen 認為，聯準會可能可以接受股市再跌 20%。

這意味著，標普 500 指數來到 3500 點附近，接近新冠疫情前的水準。美股標普 500 指數周三 (26 日) 收於 4350 點。

Jensen 解釋，當前美國通貨膨脹來到 40 年來的高點，勞動力短缺，而且由於供應鏈威脅，企業正在累積庫存。這種情況下，決策者幾乎沒有理由停止拋售潮，這種拋售打擊了最具投機性的股票，並讓波動率來到 12 個月的高點。

Jensen 說：「從聯準會的角度，資產價格有所下跌並不是一件壞事，所以他們會任其發生。」

這個被稱做「鮑爾看跌期權」的執行價格將落於何處？Jensen 預計，股市再跌 15-20%，聯準會才會有所警覺，而且，這也取決於股市下跌得多快。過去幾周的跌勢，多數是健康的，因為它消除了一些泡沫，像是加密貨幣。

在這家全球最大的避險基金公司眼中，最近發生的很多事情都是簡單的數學問題—資產價格被注入了「過剩流動性」。Jensen 表示，現在決策者正在撤出貨幣刺激政策，但沒有足夠的買家來補足差額。

Jensen 認為，聯準會並不希望市場崩潰，但願意將市場重新定位，至更能反映實體經濟現金流的水準，而不再是一個建立通膨壓力的渠道。他預計，決策者將密切關注，資產價格下跌是否會對創造就業產生影響。