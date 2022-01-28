聯準會加快收緊政策 大摩：美股將由全球贏家變輸家

隨著美國聯準會準備加快升息腳步，華爾街愈來愈多人認為，美股可能由全球股市的領先者，轉變為輸家。

摩根士丹利跨資產策略師 Andrew Sheets 認為，由於美股難以適應政策收緊的時代，接下來表現將落後於世界其餘地區。

Sheets 指出，經通膨調整的殖利率，將由嚴重負值回到疫情前的常態，將重擊對利率敏感的成長股，而這些股票，是美股先前表現遠超對手的主力。因此，目前在美股市場，以持有防禦性股票為宜。

在聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 提出每次會議都可能升息之後，Sheets 預計，到今年年底，經通膨調整的利率將進一步上升 40 個基點，至 - 0.1%。僅僅兩周之前，他的預測為 - 0.3%。

高盛稍早之前也表達類似觀點，認為資本開始撤出對利率敏感的美國股市，流入估值較便宜、同時可能更為抗跌的其他市場。

高盛分析 1975 年以來，美國 8 次升息周期後指出，在美股首度升息的 6 個月後，歐股的表現平均比美股好上 4 個百分點。而銀行及商品之類的價值型股票，在歐洲和新興市場的權重也高於美國。

今年全球股票中，目前以美股最慘。標普 500 指數落後於歐洲股市，相較前者已跌近 10%，歐洲斯托克 600 指數下挫 3.8%，美股單月落後的幅度為 2018 年 12 月以來最大。

摩根士丹利自去年 11 月以來就一直看空美國，看多歐洲和日本，自 2020 年以來，也在倡導與經濟擴張有關的價值股，這一觀點在今年 1 月似乎相當準確。