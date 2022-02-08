官員回應Meta可能退出歐洲：不會讓步 沒有Facbook生活依然美好

Facebook 的母公司 Meta(FB-US) 周一 (7 日) 發表聲明，稱公司並無退出歐洲計畫，先前因雙方在數據傳輸上的爭議，加大了 Facebook 和 Instagram 從歐洲退出的可能性。

Meta 上周警告，表示公司如果不能依賴新的或現有的協議來轉移數據，那麼可能在歐洲無法提供一些最重要的產品和服務，包括 Facebook 和 Instagram。

歐洲政界對這一威脅非常淡定，德國經濟部長 Robert Habeck 表示，在先前被駭客入侵後，他已經 4 年未使用 Facebook 和 Twitter，生活過得非常好。法國財政部長 Bruno Le Maire 也同意這一點，並強調，科技巨頭必須明白，歐洲會抵抗並確保自身主權。

Habeck 表示，歐盟擁有強大的經濟力量，如果團結一致，就不會被科技巨頭這樣的威脅嚇到。

與此同時，Le Maire 稱，包括隱私規則、稅收和阻止數位貨幣的發展，歐洲政府不會對科技巨頭讓步。

Meta 周一透過聲明表示，公司無意願也無計畫退出歐洲，但現實是，「Meta 和許多其他企業、組織和服務一樣，都依賴歐盟和美國之間的數據傳輸框架來經營全球服務」。

2020 年 7 月，歐盟最高法院在一項裁決中，認定歐洲和美國間關於網路數據的隱私保護無效，這使跨國巨頭在歐洲的經營出現法律上的不確定性。

Meta 上周發表了令人失望的財報，並引發對其未來的質疑，造成股價連日重挫，周一再跌 5.1%，收 224.91 美元，自上周三收盤至今市值已蒸發 2670 億美元。