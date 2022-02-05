〈美股盤後〉亞馬遜市值一日狂飆1900億美元 那指、標普寫今年最佳單周

亞馬遜公布財報後帶動科技股反彈，那斯達克綜合指數周五 (4 日) 跳漲 1.6%，標普 500 翻紅收高，四大指數僅道瓊小跌。美國 1 月非農就業新增人數遠超過市場預期，加深市場對聯準會 (Fed) 升息預期，美國公債殖利率再度升破 1.9%，美元勁揚、黃金挫跌，國際油價保持在每桶 90 美元之上，收在七年高點。

回顧本周，標普 500 上漲 1.5%，那指共上漲 2.4%，兩者雙雙締造今年最佳單周成績，道瓊工業指數一周以來也漲 1.1%。三大指數連兩周周線收高，是今年首見。

政經消息方面，美國勞工部周五公布，1 月非農就業人數新增 46.7 萬人，遠勝市場預期的 15 萬人，平均每小時工資年增 5.7%，市場認為這足以促使 Fed 從 3 月開始升息，並在今年升息至少四次。

北京冬奧周五開幕，儘管美英日等國實施外交抵制，但俄羅斯總統普丁親自出席開幕式、並與中國國家主席習近平舉行面對面會談，雙方深化合作，形容中俄之間是「有特殊意義的夥伴關係」，並反對以美國為首的北約組織 (NATO) 進一步擴大。

美國國務卿布林肯下周將訪亞洲會晤印太盟友，包括參加在澳洲的「四方安全對話」(QUAD) 部長級會議，並在夏威夷會晤日韓官員，討論北韓議題。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，美國約翰霍普金斯大學數據顯示，至截稿前，全球確診數飆破 3.9 億例，死亡數突破 572.12 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 100.2 億劑疫苗。

截至本周五，美國因 COVID-19 死亡人數累計超過 90 萬人，總確診人數超過 7620 萬人。

周五 (4 日) 美股四大指數表現：

道瓊工業指數下跌 21.42 點，或 0.06%，收 35,089.74 點。

標普 500 指數上漲 23.9 點，或 0.52%，收 4,500.53 點。

那斯達克綜合指數上漲 219.19 點，或 1.58%，收 14,098.01 點。

費城半導體指數上漲 20.53 點，或 0.60%，收 3,453.07 點。

標普 500 指數 11 個類股互有漲跌，消費者循環類股強長 2.89%，能源股、科技股勁揚逾 1%，消費者防禦股跌最重挫 0.93%。(圖: Finviz)

焦點個股

科技五大天王有漲有跌。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.17%；Meta(原臉書)(FB-US) 跌 0.28%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.14%；亞馬遜 (AMZN-US) 大漲 13.54%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.56%。

道瓊成分股跌多漲少。3M(MMM-US) 跌 2.23%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 跌 1.82%；P&G(PG-US) 跌 1.59%。Salesforce(CRM-US) 大漲 3.04%；摩根大通 (JPM-US) 漲 2.6%。

費半成分股漲跌互見。Power Integrations(POWI-US) 勁揚 5.03%；邁威爾 (MRVL-US) 上漲 3.6%；超微 (AMD-US) 上漲 2.93%；輝達 (NVDA-US) 漲 1.55%。思佳訊 (SWKS-US) 跌 2.48%；德儀 (TXN-US) 跌 2.37%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.98%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 2.18%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 4.00%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.35%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 收低 0.17%，報每股 172.39 美元。不過彭博報導，蘋果傳將在 3 月 8 日左右發表 5G iPhone SE 和新版 iPad，這將是 SE 兩年來首次升級，並擁有 5G 連線功能、更強大相機和更快處理器。

亞馬遜 (AMZN-US) 周四盤後公布的獲利打敗市場預期，並宣布 Prime 價格調漲 17%，該股周五收盤大漲 13.5% 至每股 3152.79 美元，為 2015 年至今最大單日漲幅，市值一日暴增 1900 億美元，超越蘋果在 1 月底公布財報後單日市值增加 1810 億美元的成績。亞馬遜最新市值約 1.6 兆美元。

亞馬遜市值單日增 1900 億美元 (圖: AFP)

Peloton(PTON-US) 盤後股價飆漲近 30%，華爾街日報 (WSJ) 報導，亞馬遜就收購 Peloton 展開洽商，也有其他潛在買主考慮出手。不過報導也說，雙方還在初步協商階段，尚未達成任何協議。

社群媒體業者 Snap(SNAP-US) 飆升 58.8%，Pinterest(PINS-US) 勁揚 11.2%，兩家公司無懼蘋果新隱私政策交出優於預期的財報，Snap 更實現上市以來首度獲利，每股盈餘 0.22 美元。

經濟數據

1 月非農新增就業報 46.7 萬人，預期 15 萬人，前值自 19.9 萬人上修至 51 萬人

1 月失業率報 4%，預期 3.9%，前值 3.9%

1 月平均每周工時報 34.5 小時，前值 34.7 小時

1 月平均每小時工資年增率報 5.7%，預期 5.2%，前值 5%

1 月平均每小時工資月增率報 0.7%，預期 0.5%，前值 0.5%

1 月勞動參與率報 62.2%，前值 61.9%

華爾街分析

就業報告左右市場升息預期，LPL Financial 資產配置策略師 Barry Gilbert 說：「對市場而言，觀察就業報告的重點在於 Fed，由於新增人數和工資的增幅都帶來驚喜，讓人預期 Fed 將朝 3 月升息、升息至少四次的方向前進。」

科技股周四因 Meta(FB-US) 財報黯淡而暴跌，周五又隨亞馬遜 (AMZN-US) 彈升。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 說，「我們處在劇烈震盪的時期。科技股受青睞已經有很長一段時間，交易員認為現在是時候以建設性眼光看待，特別是對那些一次又一次證明自己有能力因應不同環境、且能持續提供樂觀展望的公司，」例如亞馬遜、蘋果和 Alphabet。



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