〈財報〉AWS成亞馬遜Q4獲利救星 投資Rivian大賺120億美元 盤後飆14%

亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (3 日) 盤後公布 2021 會計年度第四季財報，營收年增 9%，AWS 雲端業務大幅成長帶動該公司獲利表現，並首度公布規模龐大的廣告業務收入，此外，投資電動車新創 Rivian 獲利達 120 億美元，利多連發激勵盤後股價大漲逾 14%。

F2022 Q1 財測

淨營收 : 1120 億美元至 1170 億美元 vs Refinitiv 調查市場預期為 1200 億美元

營業利益約落在 30 億美元至 60 億美元

亞馬遜表示，第一季營運仍受到許多挑戰，包含 Omicron 病毒、匯率波動、全球經濟狀況變化、消費者需求、通膨，以及勞力市場與供應鏈短缺瓶頸等因素，其中通膨壓力、生產力損失和營運中斷帶來的成本已超過 40 億美元。

亞馬遜財務長 Brian Olsavsky 在電話會議中表示，第四季全球再新增數百萬名 Prime 會員。該公司還將提高會員訂閱價格，是 4 年來首見，訂閱漲價新會員將於 2 月 18 日生效，舊會員則於 3 月 25 日後開始，此舉將提高該公司本季訂閱業務表現。

Q4 (截至 12/31 止) 財報關鍵數據

淨營收： 1374 億美元，年增 9% vs Refinitiv 調查市場預期為 1376 億美元

稀釋後 EPS ： 27.75 美元 vs Refinitiv 調查市場預期為 3.57 美元

營業利益： 34.6 億美元，年減 50%，連三季下滑

淨利： 143.23 億美元，歸功於 Rivian 投資獲利

過去 12 個月自由現金流： -90.69 億美元，去年同期為 310 億美元

2021 全年財報數據

淨營收：4698 億美元，年增 22%

營業利益：249 億美元，去年同期為 229 億美元

淨利：334 億美元

稀釋後 EPS：64.81 美元

Q4 主要業務營收

AWS ： 178 億美元，年增 40%

線上通路： 660.75 億美元，年減 1%

實體通路： 46.88 億美元，年增 17%

第三方銷售通路： 303.2 億美元，年增 11%

訂閱服務： 81.23 億美元，年增 15%

廣告 ： 97.16 億美元，年增 32%

亞馬遜第四季度淨營收增長 9.4% 達 1374 億美元，是該公司自 2017 年以來首次年增率表現僅個位數，本季營業利益也持續下滑，不過，受惠於該公司第四季投資 Rivian 獲利 118 億美元， 淨利躍增至 143.23 億美元。

依地區來看，北美 823.6 億美元銷售與 2.06 億美元的營業虧損，顯示成本正持續侵蝕亞馬遜獲利表現。國際營運營收 372.72 億美元，營業虧損達 16.27 億美元。

反觀雲端業務已成為該公司重要獲利來源，AWS Q4 營收 178 億美元，年增率持續維持在約 35-40% 的表現，優於市場預估的 173.7 億美元，營業利益 52.93 億美元。

值得注意的是，亞馬遜還首次明確公布其快速成長的廣告業務營收，第四季廣告年增 32% 至 97 億美元。

亞馬遜全年廣告營收大約達 312 億美元，此規模比一些科技業都還要大，微軟 2021 年廣告營收約 100 億美元，社交媒體 Snap 約 41.2 億美元，Pinterest 約 25.8 億美元。