獲利率考量 消費品製造商群起調漲售價 加劇通膨

從好時 (Hershey)(HSY-US) 、高樂氏 (Clorox)(CLX-US) 到面紙製造商金佰利 (Kimberly-Clark)(KMB-US)，大型消費品製造商正計畫更快或更全面地調漲產品售價，代表高漲的通貨膨脹可能不會很快消退。

漂白劑製造商高樂氏將在 6 月底前提高 85% 的產品價格，高於之前規畫的 70%，該公司部分品牌將進行多輪漲價。

財務長 Kevin Jacobsen 表示正「與零售商進行對話」，討論在未來 2 季生效的調價之外額外再漲價，超出之前 10 月披露的價格。

他直言「成本極端膨脹」，被迫調降全年獲利財測，並表示預計全年毛利率將縮水約 750 個基點。

巧克力製造商好時除了將於第 1 季調漲價格外，還將在上半年進一步提高售價。其主管沒有出具體數字。該公司表示，即使連續漲價，但預計其 2022 年毛利率仍將下降。

金佰利上周表示，隨著紙漿、勞動力和運輸成本繼續上漲，在 2021 年漲價 4 輪之後，今年將漲更多次。

花旗數據顯示，美國 8 家最大上市飲料公司平均調整後營業獲利率從 2020 年的 26.4% 降至 2021 年的 25.7%。在美國大型家居用品公司中，2021 年的平均稅前獲利率從 19.6% 降至 19.4%，金佰利、高樂氏和高露潔 (Colgate-Palmolive)(CL-US) 的獲利率都受到衝擊。食品公司的平均獲利率從 17.3% 降至 17.2%，卡夫亨氏 (Kraft Heinz)(KHC-US)、McCormick (MKC-US) 和金寶湯 (Campbell Soup)(CPB-US) 均出現下滑。

吉百利 (Cadbury) 巧克力和奧利奧 (Oreo) 餅乾製造商億滋國際 (Mondelez International)(MDLZ-US) 上月透露，今年可能會出現「多次定價浪潮」以跟上通貨膨脹的步伐。高露潔表示，它正在快速跟上半年而非下半年的一輪調價。

高露潔 CEO Noel Wallace 表示，當購物者明白必須支付更多費用時，銷量就會下降。他說，所有公司和各個產業都將出現這種下降，不僅是高露潔。

食品公司 McCormick 和 General Mills (GIS-US) 本周也表示，預計未來幾個月消費者對物價變化的敏感性將會增加。

寶僑公司 (Procter & Gamble)(PG-US) 表示，已告知零售商有關 Tide 洗衣劑和 Downy 去靜電紙等衣物護理產品的漲價計畫將於 2 月 28 日生效，並於 4 月中旬提高部分個人保健品的價格。