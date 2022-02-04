〈財報〉無畏蘋果新隱私政策 社群媒體股Q4業績復甦 Snap盤後狂飆近60%

臉書母公司 Meta (FB-US) 財報令市場大失所望，連帶使周四 (3 日) 社群媒體股集體跳水，不過，Snap (SNAP-US) 與 Pinterest (PINS-US) 美股盤後公布財報優於市場預期，Snap 更是上市以來首度實現獲利，激勵該股盤後飆漲近 60%。

Snap 美股盤後公布 2021 會計年度第四季財報，營收報 13 億美元，優於 Refinitv 調查分析師預期的 12 億美元，每股盈餘 0.22 美元，優於預期的 0.1 美元，此外，該公司更由虧轉盈，淨利報 2255 萬美元，年增達 120%。

用戶表現方面，全球每日活躍用戶 (DAU) 報 3.19 億人，StreetAccount 預估 3.169 億人，每用戶平均收入 (ARPU) 為 4.06 美元，前市場預估為 3.79 美元。

Snap 預估，2022 會計年度第一季營收將略為下滑至 10.3 億美元至 10.8 億美元，但仍優於市場預期的 10.1 億美元，DAU 將達 3.28 億至 3.3 億人，優於預期的 3.278 億人。

臉書、Snap 等社群媒體股廣告業務正面臨嚴峻挑戰，由於蘋果 iOS 系統上隱私政策改變，這些業者與廣告商對消費者下廣告難度正在增加，不過，Snap 財務長 Derek Anderson 在電話會議中表示，該公司在此危機中復甦速度「比預期還快」。

受到 Meta 拖累，Snap 週四股價大跌 23.6%，然而，優於預期的業績與展望激勵該股盤後狂飆 59.18%，報每股 39 美元。

設計、圖片靈感的社群媒體 Pinterest 也公布亮眼成績，2021 會計年度第四季營收報 8.47 億美元，年增 20%，優於市場預期的 8.27 億美元；調整後 EPS 為 0.49 美元，優於 0.45 美元的預期，non-GAAP 淨利 3.39 億美元，年增 15%。

Pinterest 表示，全球每月活躍用戶 (MAU) 年減 6% 至 4.31 億人，其中美國用戶降幅最明顯，下跌 12% 至 8600 萬人。然而，全球平均用戶收入成長 23% 達到 1.93 美元。

Pinterest 預期，第一季營收年增率將達 16% 至 19%，與市場預期的 18% 年增率相符。相較於 Meta 的警告，Pinterest 表現激勵該股盤後大漲 20.97%，報每股 29.65 美元。