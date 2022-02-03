〈財報〉Meta上季獲利、用戶數未達預估 Q1營收前景遜色 盤後暴跌23%

臉書母公司 Meta(FB-US) 週三 (2 日) 盤後公布改名以來首份財報，Q4 獲利、活躍用戶人數均低於預期，用戶成長陷入停滯，Q1 營收展望也遜於分析師預估，除了通膨和供應鏈問題干擾核心廣告業務外，Meta 警告，用戶轉向變現率較低的產品將是拖累營收成長的重要因素。

Meta 週三收漲 1.25%，財報發布後，盤後暴跌 23%，至 249.10 美元，若週四 (3 日) 開盤也跌那麼多，Meta 市值恐蒸發逾 1750 億美元。

因看好元宇宙願景，臉書去年 11 月正式更名為 Meta，並將業務結構分拆為「Facebook Reality Labs」(RL) 和「Family of Apps」(FoA) 兩大部門，前者著重在 AR/VR 產品研發，為發展元宇宙的基礎，後者則涵蓋 Instagram、Messenger 和 WhatsApp 等軟體業務。

財報顯示，FoA Q4 營收為 327.9 億美元，營業利益為 158.9 億美元；RL 營收為 8.77 億美元，營業虧損為 33 億美元。

FY 2021 Q4(截至 12 月 31 日) 財報關鍵數據：

營收：336.7 億美元，年增 20%，高於 Refinitiv 調查預期的 334 億美元

淨利：102.85 億美元，年減 8%

稀釋後 EPS：3.67 美元，年減 5%，低於 Refinitiv 調查預期的 3.84 美元

日活躍用戶數 (DAU)：19.3 億，年增 5%，低於 StreetAccount 調查預期的 19.5 億

月活躍用戶數 (MAU)：29.1 億，年增 4%，低於 StreetAccount 調查預期的 29.5 億

每位用戶營收均值 (ARPU)：11.57 美元，高於 StreetAccount 調查預期的 11.38 美元

全年財報關鍵數據：

營收：1179.3 億美元，年增 37%

淨利：393.7 億美元，年增 35%

稀釋後 EPS：13.77 美元，年增 36%

Meta 表示，多項因素影響上季業績表現，包含蘋果的 iOS 隱私新制和總體經濟逆風，並將遜於預期的成長，歸咎於通膨和供應鏈挑戰導致廣告商預算下滑，此外，監管變化帶來的廣告投放和測量阻力也將穩步增加。

Meta 預計，蘋果去年推出的 iOS 隱私新制將為公司業務帶來強大逆風，今年恐帶來 100 億美元的收入損失。

Meta 並警告，時間競爭加劇將繼續為公司帶來不利影響，相較於 Facebook Feed 和 Facebook Stories 等變現率較高的應用，人們反而花費更多時間在 Facebook Reels 等變現率較低的產品，因而拖累收入增長放緩。

最新財報發布之際，臉書持續面臨美國國會和社會大眾對於吹哨者事件的強力批評，部分高層也在近月相繼離職，技術長 Mike Schroepfer、加密貨幣業務負責人 David Marcus 和 Messenger 部門負責人 Stan Chudnovsky 都在去年最後幾個月離開。

FY 2022 Q1 財測：

營收：270 億至 290 億美元間 (年增 3%-11%)，Refinitiv 調查預期為 301.5 億美元 (年增 15% 左右)

Meta 預計，今年資本支出將落在 290 億至 340 億美元間，與先前預期相仿，計畫用於對資料中心、伺服器、網路基礎設施和辦公設備的投資，也反映該公司在 AI 和機器學習方面的投資將顯著提升。

Meta 也稱，雖然 Facebook Reality Labs 的產品和服務，未來可能需要更多基礎設施，但目前還沒有這個需求，因此該部門不會是今年資本支出的主要動力。