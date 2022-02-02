〈財報〉Alphabet Q4業績報喜 宣布1拆20股票分割計畫 盤後飆漲逾9%

谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US) 周二 (1 日) 美股盤後公布 2021 會計年度第四季財報，在各項業務強勁帶動下，營收、獲利均優於預期，並宣布 1 股拆 20 股的股票分割計畫，待股東批准後，預計將自 7 月生效，消息激勵盤後股價飆逾 9%。

Alphabet 盤後大漲 9.3%，至每股 3009 美元。該股去年漲幅高達 65%，超越其他大型科技同業，且為標普 500 指數的 3 倍以上。受科技股拋售打擊，Alphabet 今年 1 月下跌 6.6%，財報利好激勵盤後股價飆漲後，Alphabet 今年股價走勢已轉正。

即使面對越來越大的監管逆風，Alphabet 全年獲利幾乎較 2020 年翻倍，達 760 億美元，增幅更超越高盛 (GS-US) 和 Visa(V-US)2021 年全年淨利總和。

FY 2021 Q4(12 月 31 日止) 財報關鍵數據：

營收：753.3 億美元，年增 32%，優於 Refinitiv 調查預期的 721.7 億美元

淨利：206.4 億美元，去年同期為 152.3 億美元

稀釋後 EPS：30.69 美元，優於 Refinitiv 調查預期的 27.34 美元，去年同期為 22.30 美元

FY 2021 全年關鍵數據：

營收：2576.4 億美元，年增 41%

淨利：760.3 億美元，去年同期為 402.7 億美元

稀釋後 EPS：112.20 美元，去年同期為 58.61 美元

營收按部門分拆：

Google 搜尋與其他：433 億美元，年增 36％

Youtube 廣告：86.3 億美元，年增 25％(vs.StreetAccount 調查共識 88.7 億美元)

Google 網絡：93.1 億美元，年增 26%

Google Cloud：55.4 億美元，年增 45%(vs. StreetAccount 調查共識 54.7 億美元)

其他賭注 (Other Bets)：1.81 億美元，年減 7.7％

總流量獲取成本 (TAC)：134.3 億美元，年增 28％(vs. StreetAccount 調查共識 128.4 億美元)

即使面對 Omicron 疫情加劇，Q4 涵蓋 Google 搜尋、Youtube 廣告和 Google 網絡業務的廣告收入仍達 612.4 億美元，年增 33%。疫情爆發以來，谷歌透過吸引商家使用其購物服務來販售產品，並在谷歌搜尋引擎上投放廣告，來彌補實體通路零售額下滑。

Q4 雲端業務收入也較去年同期成長 45%，優於市場預期，雲端業務的營運虧損則較 1 年前的 11.4 億美元，縮減至 8.9 億美元。

包含自動駕駛事業 Waymo 和生命科學事業 Verily 的其他賭注收入較去年同期小幅下滑，至 1.81 億美元。

Alphabet 商務長 Philipp Schindler 表示，零售廣告是谷歌成長的最大驅動力。面對來自歐美的監管威脅，Alphabet 執行長 Sundar Pichai 表示，已敦促國會關注潛在的立法行動，鼓勵國會將重點放在保護兒童等具有廣泛共識的領域，而非透過傷害美國企業利益來減損美國競爭力。

「1 拆 20」股票分割計畫

公布財報之際，Alphabet 也緊跟蘋果、特斯拉的腳步，宣布一項 1 拆 20 的股票分割計畫，Alphabet 的 A、Ｂ、Ｃ三類股票均適用。

財務長 Ruth Porat 於電話會議上表示，進行股票分割的原因是為了讓投資人更容易獲取 Alphabet 股票。根據監管文件，Alphabet 的股票分割將採取一次性特別股股利的形式。

股票分割並不會改變企業市值，反而有助於降低投資人取得股票的成本，企業通常會在股價達到上千美元時採取這項行動。

市場認為，進行股票分割可能是 Alphabet 邁向成為道瓊指數成分股的重要一步，同時朝市值 2 兆美元邁進。按週二收盤價計算，Alphabet 當前市值約 1.83 兆美元。