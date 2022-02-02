〈美股盤後〉美股連3紅 波音領軍道瓊收漲逾270點

儘管盤中走勢震盪，在銀行、能源等經濟敏感板塊支撐下，美股週二 (1 日) 連續三天收紅，四大指數全面收高，其中，道瓊收漲逾 270 點，由波音領漲。
債市方面，10 年期美國公債殖利率升至 1.8%，銀行股表現強勢，高盛 (GS-US)、摩根大通 (JPM-US) 分別收漲 2.6% 和 1.7%，富國銀行 (WFC-US) 和美國銀行 (BAC-US) 也漲 3.4% 和 1.7%
標普 11 大板塊多收紅，並以能源、原物料、金融和工業板塊領漲，其中，能源板塊收漲 3.6%，創下收盤新高。隨著油價徘徊 7 點高位，能源今年表現暫時領先其他板塊。
昨日為 1 月最後 1 個交易日，標普和那指雙雙寫下 2020 年 3 月以來最糟單月表現，對於聯準會可能採取激進手段對抗通膨的預期，加上揮之不去的疫情影響以及俄烏緊張局勢，近來導致美股走勢震盪。
費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 週二表示，支持聯準會在今年升息 4 次，每次 25 個基點，但除非通膨自當前水準加速上升，否則不支持更大的利率變動。交易員普遍預計，聯準會將在今年升息 5 次，部分華爾街分析師則預期 7 次。
地緣政治消息面，烏克蘭總統 Volodymyr Zelenskiy 下令 3 年內將武裝部隊規模擴增 10 萬人，並提升軍人待遇，但也表示不代表即將和俄羅斯開戰。
經濟數據面，美國 1 月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 下滑至 57.6，為 2020 年 11 月以來最低，Omicron 確診數激增，持續引發關鍵原料短缺、運輸困境以及缺乏勞動力等問題。另一方面，美國 12 月 JOLTS 職位空缺數將近 1100 萬，勞動力市場依舊吃緊，然而，有跡象顯示 Omicron 正導致需求降溫。
週二 (1 日) 美股四大指數表現：
- 美股道瓊指數上漲 273.38 點，或 0.78％，收 35405.24 點。
- 標普 500 指數上漲 30.99 點，或 0.69％，收 4546.54 點。
- 那斯達克綜合指數上漲 106.12 點，或 0.75％，收 14346.00 點。
- 費城半導體指數上漲 27.66 點，或 0.79％，收 3510.86 點。
焦點個股
科技五大天王漲跌不一。蘋果 (AAPL-US) 小跌 0.01％；Meta(FB-US) 漲 1.83％；Alphabet(GOOGL-US) 漲 1.73%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.08％；微軟 (MSFT-US) 跌 0.71%。
道瓊成分股由波音領漲。波音 (BA-US) 漲 4.05%；陶氏 (DOW-US) 漲 3.48%；Visa(V-US) 漲 2.74%；高盛 (GS-US) 漲 2.64%；雪佛龍 (CVX-US) 漲 2.63%；摩根大通 (JPM-US) 漲 1.72%；IBM(IBM-US) 漲 1.47%；迪士尼 (DIS-US) 漲 1.06%；嬌生 (JNJ-US) 跌 0.82%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.71%。
費半成分股多收紅。AMD(AMD-US) 漲 2.21%；恩智浦 (NXPI-US) 漲 1.34%；博通 (AVGO-US) 漲 1.17%；德儀 (TXN-US) 漲 1.00%；高通 (QCOM-US) 漲 0.78%；NVIDIA(NVDA-US) 漲 0.62%；應材 (AMAT-US) 漲 0.31%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.27%；美光 (MU-US) 跌 1.00％。
台股 ADR 漲跌分歧，日月光 ADR 獨強。台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.34%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 1.55%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 0.41%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.046%。
企業新聞
UPS(UPS-US) 收盤大漲 14%，受運費上漲和電商需求驅動，UPS 上季調整後獲利達 31.5 億美元、每股 3.10 美元，優於預期並寫紀錄新高，該公司還將配息上調至 1.52 美元，升幅達 49%。
因晶片缺貨影響銷售，通用汽車公布上季營收、淨利均較去年同期下滑，但營收仍優預期，且全年淨利創下歷史新高。通用汽車 (GM-US) 周二收漲 2.54%。
受惠廣告、雲端業務的強勁表現，谷歌母企 Alphabet 公布上季財報優於市場預期，並宣布，一旦獲股東批准，預計將在 7 月實施 1 拆 20 的股票分割計畫。Alphabet(GOOGL-US) 周二收漲 1.73%，盤後股價再飆逾 8%。
AT&T(T-US) 周二收跌 4.2%，該公司表示將分拆旗下華納媒體 (WarnerMedia)，並與 Discovery 合併，預計第 2 季完成合併，受分拆影響，股利分配將自原先的 2.08 美元縮減至 1.11 美元。
經濟數據
- 美國 1 月 Markit 製造業 PMI 終值報 55.5，預期 54.8，前值 55.0
- 美國 1 月 ISM 製造業 PMI 報 57.6，預期 57.4，前值 58.8
- 美國 12 月 JOLTS 職位空缺數報 1090 萬，預期 1050 萬，前值 1080 萬
- 美國 12 月營建支出月增 0.2%，預期 0.7%，前值 0.6%
華爾街分析
JOHCM Global Income Builder 高級基金經理 Giorgio Caputo 認為，股市在進入財報季之後開始回穩，這並非巧合，我們從微軟、蘋果等企業的亮眼財報就可知曉，它們都是當前經濟的領頭羊。
22V Research 創辦人 Dennis DeBusschere 稱，聯準會收緊政策之路仍在前頭，但受成長股和週期股驅動，股市的短期反彈仍將持續。
然而，Commonwealth Financial Network 全球投資策略師 Anu Gaggar 表示，隨著聯準會在今年撤回貨幣政策支持，市場不會再處於興奮狀態，且可能會步入戒斷階段 (phase of detox)。
Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 則稱，一旦聯邦公開市場委員會 (FOMC) 開始調升聯邦基金利率，且詳細說明縮表步伐，在不會引發衰退風險的前提之下，市場會開始接受貨幣政策緊縮。
(數字均為截稿前更新，請依照實際報價為主)