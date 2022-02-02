〈美股盤後〉美股連3紅 波音領軍道瓊收漲逾270點

儘管盤中走勢震盪，在銀行、能源等經濟敏感板塊支撐下，美股週二 (1 日) 連續三天收紅，四大指數全面收高，其中，道瓊收漲逾 270 點，由波音領漲。

債市方面，10 年期美國公債殖利率升至 1.8%，銀行股表現強勢，高盛 (GS-US)、摩根大通 (JPM-US) 分別收漲 2.6% 和 1.7%，富國銀行 (WFC-US) 和美國銀行 (BAC-US) 也漲 3.4% 和 1.7%

標普 11 大板塊多收紅，並以能源、原物料、金融和工業板塊領漲，其中，能源板塊收漲 3.6%，創下收盤新高。隨著油價徘徊 7 點高位，能源今年表現暫時領先其他板塊。

昨日為 1 月最後 1 個交易日，標普和那指雙雙寫下 2020 年 3 月以來最糟單月表現，對於聯準會可能採取激進手段對抗通膨的預期，加上揮之不去的疫情影響以及俄烏緊張局勢，近來導致美股走勢震盪。

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 週二表示，支持聯準會在今年升息 4 次，每次 25 個基點，但除非通膨自當前水準加速上升，否則不支持更大的利率變動。交易員普遍預計，聯準會將在今年升息 5 次，部分華爾街分析師則預期 7 次。

地緣政治消息面，烏克蘭總統 Volodymyr Zelenskiy 下令 3 年內將武裝部隊規模擴增 10 萬人，並提升軍人待遇，但也表示不代表即將和俄羅斯開戰。

經濟數據面，美國 1 月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 下滑至 57.6，為 2020 年 11 月以來最低，Omicron 確診數激增，持續引發關鍵原料短缺、運輸困境以及缺乏勞動力等問題。另一方面，美國 12 月 JOLTS 職位空缺數將近 1100 萬，勞動力市場依舊吃緊，然而，有跡象顯示 Omicron 正導致需求降溫。

週二 (1 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 273.38 點，或 0.78％，收 35405.24 點。

標普 500 指數上漲 30.99 點，或 0.69％，收 4546.54 點。

那斯達克綜合指數上漲 106.12 點，或 0.75％，收 14346.00 點。

費城半導體指數上漲 27.66 點，或 0.79％，收 3510.86 點。

(圖：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌不一。蘋果 (AAPL-US) 小跌 0.01％；Meta(FB-US) 漲 1.83％；Alphabet(GOOGL-US) 漲 1.73%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.08％；微軟 (MSFT-US) 跌 0.71%。

道瓊成分股由波音領漲。波音 (BA-US) 漲 4.05%；陶氏 (DOW-US) 漲 3.48%；Visa(V-US) 漲 2.74%；高盛 (GS-US) 漲 2.64%；雪佛龍 (CVX-US) 漲 2.63%；摩根大通 (JPM-US) 漲 1.72%；IBM(IBM-US) 漲 1.47%；迪士尼 (DIS-US) 漲 1.06%；嬌生 (JNJ-US) 跌 0.82%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.71%。

費半成分股多收紅。AMD(AMD-US) 漲 2.21%；恩智浦 (NXPI-US) 漲 1.34%；博通 (AVGO-US) 漲 1.17%；德儀 (TXN-US) 漲 1.00%；高通 (QCOM-US) 漲 0.78%；NVIDIA(NVDA-US) 漲 0.62%；應材 (AMAT-US) 漲 0.31%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.27%；美光 (MU-US) 跌 1.00％。

台股 ADR 漲跌分歧，日月光 ADR 獨強。台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.34%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 1.55%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 0.41%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.046%。

企業新聞

UPS(UPS-US) 收盤大漲 14%，受運費上漲和電商需求驅動，UPS 上季調整後獲利達 31.5 億美元、每股 3.10 美元，優於預期並寫紀錄新高，該公司還將配息上調至 1.52 美元，升幅達 49%。

因晶片缺貨影響銷售，通用汽車公布上季營收、淨利均較去年同期下滑，但營收仍優預期，且全年淨利創下歷史新高。通用汽車 (GM-US) 周二收漲 2.54%。

受惠廣告、雲端業務的強勁表現，谷歌母企 Alphabet 公布上季財報優於市場預期，並宣布，一旦獲股東批准，預計將在 7 月實施 1 拆 20 的股票分割計畫。Alphabet(GOOGL-US) 周二收漲 1.73%，盤後股價再飆逾 8%。

AT&T(T-US) 周二收跌 4.2%，該公司表示將分拆旗下華納媒體 (WarnerMedia)，並與 Discovery 合併，預計第 2 季完成合併，受分拆影響，股利分配將自原先的 2.08 美元縮減至 1.11 美元。

經濟數據

美國 1 月 Markit 製造業 PMI 終值報 55.5，預期 54.8，前值 55.0

美國 1 月 ISM 製造業 PMI 報 57.6，預期 57.4，前值 58.8

美國 12 月 JOLTS 職位空缺數報 1090 萬，預期 1050 萬，前值 1080 萬

美國 12 月營建支出月增 0.2%，預期 0.7%，前值 0.6%

華爾街分析

JOHCM Global Income Builder 高級基金經理 Giorgio Caputo 認為，股市在進入財報季之後開始回穩，這並非巧合，我們從微軟、蘋果等企業的亮眼財報就可知曉，它們都是當前經濟的領頭羊。

22V Research 創辦人 Dennis DeBusschere 稱，聯準會收緊政策之路仍在前頭，但受成長股和週期股驅動，股市的短期反彈仍將持續。

然而，Commonwealth Financial Network 全球投資策略師 Anu Gaggar 表示，隨著聯準會在今年撤回貨幣政策支持，市場不會再處於興奮狀態，且可能會步入戒斷階段 (phase of detox)。

Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 則稱，一旦聯邦公開市場委員會 (FOMC) 開始調升聯邦基金利率，且詳細說明縮表步伐，在不會引發衰退風險的前提之下，市場會開始接受貨幣政策緊縮。

(數字均為截稿前更新，請依照實際報價為主)