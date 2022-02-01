AT&T以430億美元併購Discovery 將分拆WarnerMedia與其合併

AT&T (T-US) 周二 (1 日) 表示，將在 430 億美元的交易案中分拆 WarnerMedia，並將其與 Discovery Inc. 合併。

AT&T 將分派新部門 Warner Bros. Discovery 的股票每股 1.11 美元，由原先的每股 2.08 美元調降。

AT&T 股東將擁有新 Warner Bros. Discovery 71% 的股份，目前持有的每股 AT&T 股票將獲得 0.24 股 Warner Bros. Discovery 股份。

AT&T CEO John Stankey 在事先準備好的聲明中表示：「與其一直思考在短期內因應市場波動，並決定在股票轉換過程中如何分配價值，不如採取分拆配股方式，讓市場做市場最擅長的事情。」

他說，「我們相信這兩支股票很快就會因其所代表的穩固基本面和具吸引力的前景而受到重視。」

AT&T 預計今年將花費約 200 億美元作為資本支出，以擴大對光纖到府寬頻網路服務的投資，並擴大其 5G 無線覆蓋範圍。

儘管 WarnerMedia 的 HBO Max 第 4 季在美國成長更快，到年底擁有 7400 萬訂戶，但 Warner Bros. Discovery 將目標鎖定更大的串流媒體競爭對手 Netflix (NFLX-US)。

但這椿預計第 2 季才會完成的合併案，相較於已趨成熟的 Netflix 可能會有點力有未逮。