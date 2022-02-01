傳Meta收購希臘音頻應用開發商Accusonus

根據知情人士透露，臉書母公司 Meta (FB-US) 已收購希臘音頻應用開發商 Accusonus，交易價值在 7000 萬至 1 億歐元之間。

由 Alexandros Tsilfidis、Elias Kokkinis 和 Michael Tzannes 於 2013 年創立的 Accusonus，市場可能不太熟悉。但如果曾使用它們最暢銷的產品 Regroover，那麼很有可能在過去 5 年左右接觸過的線上音樂家手中聽說過這個名字。

藉由 Regroover，Accusonus 開發出一種專利機制，可以識別、分析和解構有節奏的聲音。從 DJ 和製作人到剛入門並希望用自我格調彈奏吉他的學生，Regroover 一直是許多音樂大師不可或缺的工具。

但該公司的產品並不僅僅局限於消費市場，因為它們的許多產品還進入全球頂級錄音室中，由 Bob Dylan、Aerosmith、Dream Theatre 和 Sepultura 合作的製作人使用。而且也在電影和電視工作室大量使用。

顯然，Meta 對元宇宙的態度不是在開玩笑，而是要主宰一切。一段時間以來，臉書已經在「視覺」方面有所進展，如果收購 Accusonus 代表任何意義，那麼這就可能是 Meta 踏入「聽覺」世界的第一步。