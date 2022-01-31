本週操盤筆記：科技股財報、1月非農、英國央行決策

本週重點國際財經大事包括：科技股財報繼續展開，包括 Meta（前臉書）、Alphabet、亞馬遜，及半導體股超微、高通、英飛凌揭曉上季財報，美國 1 月非農及一系列經濟數據也將公布，聯邦公開市場委員會（FOMC） 投票委員堪薩斯聯準銀行總裁喬治（Esther George）將發表談話， 英國央行（BOE） 舉行會議利率，歐元區公布去年第四季 GDP 報告和去年 12 月失業率， 石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+） 召開部長級會議。

本週操盤筆記（0131-0204）

1. 科技股財報繼續展開

本週有多家重量級企業財報登場，其中晶片製造商超微 (AMD) 與高通 (QCOM-US)、英飛凌將在這週公布財報，市場預估在財報會議中可能會提供全球晶片荒的見解。

美國兩大汽車製造商福特 (F-US) 與通用 (GM-US) 也將公布財報，這兩家公司可能會說明在保持新車生產同時，要如何應對晶片荒，並有可能透露未來電動車發展動態。

科技五天王中的 Meta（前臉書）(FB-US)、Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)，將陸續揭曉上季財報，其中分析師預估亞馬遜第四季營收將達到創紀錄的 1,377.3 億美元，但利潤恐將較去年同期下滑，原因是成本上升所致。

去年亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 曾表示，由於勞動力短缺、員工成本上升、全球供應鏈限制以及運費和運輸成本增加，第四季的消費者業務將承擔數十億美元的額外成本。

FactSet 數據顯示，迄今為止標普 500 成分股公司中約有三分之一已公布 2021 最後一季的財報，FactSet 表示，根據尚未公布財報的公司預估，上季獲利有望成長 24.3%，營收成長 13.9%。

2. 美國 1 月非農數據

美國勞工部週五（4 日）將公布 1 月非農就業數據，市場預估新增人口將自前值 19.9 萬人下滑至 17.3 萬人。

凱投宏觀 (Capital Economics) 美國經濟學家 Michael Pearce 指出，數據顯示人力短缺正在成為打壓就業成長的阻力，甚至使 1 月就業人數大幅縮減。即使如此，在通膨加速背景之下，市場認為，失業率下滑和薪資增長加快，可能成為央行強化收緊政策的理由。

今年 FOMC 票委、素有「鷹后」之稱的堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治曾主張貨幣政策正常化的時候到了，聯準會應盡早縮減資產負債表，本次週二的談話可暗藏聯準會（Fed）未來政策動態的蛛絲馬跡。

Fed 主席鮑爾日前暗示可能從 3 月開始升息，強調未來將保持「靈活」，和他在監督前一次升息周期時說的「漸進」不同，有經濟學家形容鮑爾不再是「好好先生」。

3. 英國央行利率會議、歐洲多項經濟數據報告

由於能源成本上升、需求復甦和供應鏈問題繼續推高消費者價格，英國 12 月通膨率意外飆升至 1992 年以來的最高，加劇了英國央行再次升息的壓力，英國央行將在週四（3 日）舉行利率會議，預估將利率調升 25 個基點至 0.5%

此外，市場預估歐元區本週公布的去年第四季 GDP 年增 4%，前值為 3.9%，而預估季增 0.4%，前值為 2.2%，接著在週三（2 日）將公布 1 月 CPI 與核心 CPI 年增率，預估值分別為 4% 與 1.7%。

4.OPEC + 部長級會議

OPEC + 將在週三招開部長級會議，Logan Capital 董事總經理兼投資組合經理 Bill Fitzpatrick 日前表示，OPEC + 預期將堅守其現行協議，在 2 月 2 日的會議上將月產量提升 40 萬桶，以「增加收入，同時又稍微對油價施壓。然而，OPEC + 應該考慮推遲增產，以利在油價飆升的情況下，先做更好的定位。」

俄烏緊張情勢持續為原油供給帶來隱憂，原油期貨上週五 (28 日）收漲並已連續六週走揚，漲幅皆逾 2%，其中布蘭特原油更寫下 7 年來新高，西德州原油也逼近 2014 年來高點。