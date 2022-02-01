美勞工部：12月職位空缺數比未就業勞工多出460萬個

根據美國勞工部周二 (1 日) 公佈的 JOLTS 數據，12 月職位空缺總數接近 1100 萬個，而「大辭職潮」正在降溫。

由於勞動市場趨緊，職位空缺升至 1092 萬，遠高於 FactSet 估計的 1028 萬，較 11 月增加 1.4%。職位空缺占勞動力比率保持不變，為 6.8%。

受多重因素影響，近幾個月一度飆升至歷史新高的辭職人數下降至 434 萬人，下降 3.6%。離職率降至 2.9%，下降 0.1 個百分點。

JOLTS 報告被認為是在勞動市場疲軟時的一個特別重要的衡量指標。

12 月的數據進一步顯示經濟離充分就業已十分接近。本月的職位空缺比被認為失業的勞工多出 460 萬。

在周二 (1 日) 的其他經濟指標方面，1 月 ISM 製造業指數為 57.6%，較 12 月下降 1.2 個百分點，但略高於《道瓊》估計的 57.4%。該數字代表當月報告擴張的企業比率。

聯準會 (Fed) 官員正在密切關注最新數據，因為他們準備開始自 2018 年以來的第一個緊縮周期。

Fed 官員表示，他們認為經濟已接近實現 Fed 充分就業和通膨率超過 2% 門檻的雙重使命。

因為 ISM 指數的確反映出通膨壓力，物價指數達到 76.1%，較 12 月上升 7.9 個百分點。