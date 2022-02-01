聯準會今年會升息幾次？市場預測從3次到7次不等

隨著時序進入 2 月，華爾街一些金融機構預測聯準會 (Fed) 2022 年的緊縮性貨幣政策將比以往更加激進。到目前為止，市場普遍認為，Fed 從 3 月開始升息幾乎已成定局。

但市場目前爭論最激烈的是：Fed 聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的升息措施是否將比以往更加激進，因為 Fed 正面臨美國幾十年來最強勁的通膨步伐。

至於 Fed 何時開始縮減資產負債表，市場普遍預計介於 5 月到 7 月間，但市場對此也存在不少爭議。不過 Fed 在 1 月會議中明確表示，新冠疫情期間的債券購買計劃將於 3 月結束。

2022 年 Fed 會升息多少次？華爾街目前對升息次數的預測從 3 次到 7 次不等，預計聯邦基金利率年底時將達 1.25%-2.00% 的區間內；目前的利率區間在 0.00%–0.25%。

以下是華爾街一些金融機構對於 Fed 今年升息次數的預測和相關見解：

●巴克萊銀行預計 Fed 今年升息 3 次。理由：「由於儲備餘額超過 4 兆美元，而 Fed 的逆回購工具有近 1.5 兆美元，預計短期利率將很難大幅高於利率下限。」

●摩根士丹利預計 Fed 今年升息 4 次。理由：「如果升息步伐需要比以往更快，Fed 就會這麼做，而且它已展現出緊迫性和靈活性。」

●高盛預計 Fed 今年升息 5 次。理由：「我們正觀察到一種風險，即 FOMC 在每次會議上都想採取一些緊縮性措施，直到通膨形勢發生變化。」

高盛在上周發布的報告中表示，預計 Fed 將在 3 月和 5 月升息，並在 6 月宣布開始縮減資產負債表，然後在 7 月、9 月和 12 月再度升息，這意味著 2022 年年底時聯邦基金利率區間可望達到 1.25%-1.5%。

●法國巴黎銀行預計 Fed 今年升息 6 次。理由：「我們了解 Fed 主席鮑爾發表言論後，認為這次緊縮週期與上次不同，這代表 Fed 傾向於比市場和一般預測的更劇烈地緊縮貨幣政策。」

●美國銀行預計 Fed 今年升息 7 次。理由：「Fed 幾乎已經承認，它嚴重落後於通膨現況。我們現在預計今年將升息 7 次、每次 25 個基點；聯邦基金利率峰值將達到 2.75%-3.00%，這應該會對經濟產生拖累效應，對 2023 年經濟成長構成壓力。」