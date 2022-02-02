〈財報〉通膨壓力發酵 星巴克宣布將繼續漲價、調降全年獲利展望

星巴克 (SBUX-US) 週二 (1 日) 美股盤後公布 2022 會計年度第一季財報，強勁的美國假期銷售表現，仍不敵疫情在中國捲土重來，加上成本壓力持續發酵，Q1 獲利不及市場預期。此外，為因應人力與原料成本飆升，星巴克計畫今年繼續漲價，不斷上升的確診數也促使該公司調降全年獲利前景。

星巴克週二收盤小漲 0.45%。財報公布後，星巴克於盤後小跌 0.84%，至 97.93 美元。該股 1 月下跌 16%，跌幅為標普 500 指數的 3 倍。

星巴克公布 Q1 營收年增 19%，至 80.5 億美元，優於市場預期，Non-GAAP EPS 和 Non-GAAP 營益率則雙雙遜於預估。

FY 2022 Q1(截至 1 月 2 日) 財報關鍵數據：(vs. Refinitiv 調查預期)

淨營收：80.5 億美元，年增 19%，高於預期的 79.5 億美元

營業利益率：14.6%，高於去年同期的 13.5%

淨利：8.2 億美元，年增 31%

EPS：69 美分，年增 30%

全球同店銷售額年增 13%

美國同店銷售額年增 18%

(Non-GAAP)Q1 財報關鍵數據：(vs. Refinitiv 調查預期)

營業利益率：15.1%，低於去年同期的 15.4%

調整後 EPS：72 美分，年增 18%，低於預期的 80 美分

按地區表現來看，受惠於冷飲新品、漲價效應和星禮程會員數成長，北美市場營收年增 23%，至 57.3 億美元，同店銷售額年增 18%。

然而，因疫情再起迫使部分城市重啟限制措施，中國市場同店銷售額年減 14%，降幅大於市場預期，並拖累國際同店銷售額下滑 3%。

與多數企業相同，星巴克也因供應鏈問題面臨一系列高昂支出，包括高於預期的隔離薪資和人力培訓成本。星巴克表示，為了留住員工，今年將把全美門市平均薪資調升至每小時 17 美元。

星巴克執行長 Kevin Johnson 指出，Omicron 疫情升溫，放大了通膨成本和人力短缺窘境，且遠超出該公司預期。

Johnson 預計，由於高通膨將持續全年，且供應鏈問題也是一大麻煩，因此繼 10 月和 1 月之後，該公司計畫進一步漲價，但未具體說明漲價產品有哪些。

星巴克預計，受通膨、人力培訓成本等因素打擊，本會計年度營益率恐下滑約 2%，並在 2024 會計年度回到 18%-19% 的長期目標，進度落後先前預期。

FY 2022 財測：