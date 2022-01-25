〈房產〉不同調 房市熱全台家戶數年增幅寫半世紀新低

台灣不僅生育率在下降，房仲業者統計 2021 年全台家戶數量變化，全年家戶增加 7.27 萬戶，增量也創下 1968 年以來的新低量，過去家戶增加與房地產景氣呈現正相關，通常房市熱絡與新成屋落成量大時，都會帶動家戶數增加，不過 2021 年新成屋完工數量高，且房市移轉創 8 年新高，但家戶數增加數量卻不同調，增數反而創下近半世紀的新低。

以區域表現來看，2021 年的新竹縣市與桃園市是全台戶數增加最顯著的區域。

據統計顯示，從 1975-2012 年國內家戶數每年都增加超過 10 萬戶，1996 年甚至一度達 20 萬戶；不過最近 9 年家戶數增加開始放緩，僅有 1 年增加達 10.1 萬戶，多數時間家戶數增加都不到 10 萬戶，去年甚至創下半世紀新低，反映市場一方面可能因為人口老化戶數減少，一方面可能也與 7 年級後段班與 8 年級生數量較少有關係。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然去年房市價量齊揚，短期感受不出家戶數成長放緩對市場有明顯影響，但主要因為景氣力道太強勁，遞延的、提前的都在去年下半年進場購屋，但倘若時間一久，家戶數的變化必然會與房市有相當的關連性，包括首購比例會減少、換屋需求增加與區域的興衰差異等。

以區域狀況來看，2021 年全台六都之中唯一呈現家戶數減少的是台北市，去年減少約 8 千餘戶，家戶增長最強勁的是新竹與桃園市，新竹縣增加 4879 戶，戶數增加 2.3%，新竹市增加 3111 戶，增加 1.8%，桃園市增加 1 萬 5973 戶，增加數量位居六都之冠，增幅達 1.9%。

曾敬德表示，家戶數成長明顯的區域，也是去年房市的交易熱區，尤其這些區域持續吸引產業與台商回流，還會吸引更多的就業與購屋人口，對於區域房市形成剛性的購屋需求。