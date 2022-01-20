〈房產〉北台灣2021年推案量近1.2兆元史上第三大 優於市場預期

據市調機構統計，北台灣去（2021）年第四季新成屋、預售屋推案量約 3371.8 億元，季增 9.3％；與 2020 年同期相比，年減 3.2％；2021 年全年累計推案量則來到 1 兆 1929 億元，年減 8％。

住展研發長何世昌表示，即使 2021 年推案量縮，但仍超越 2014 年、成為史上推案量第三大，案量優於原先預期的衰退 10-15％，主要原因是受到房價上漲，不少建案總銷金額膨脹推高整體案量。

不過，整體北台灣 2021 年新建案市場推案量縮，原因除了政府打房挫低部份建商推案意願，營造市場缺工、營造成本飆漲，還有建照塞車、預售屋買賣契約備查新制等因素，都導致新建案公開釋出銷售的步調放緩。

北台灣地區以大台北地區推案量縮幅度較高，台北市 2021 年推案量僅約 2,804 億元，較 2020 年減少 361 億元、年減約 11.4％。

台北市量縮幅度最劇烈的是士林區，案量年減逾 350 億元、年減幅逼近 7 成。推案量最少的則是內湖區，全年案量僅 60 億元，創近 20 餘年來低點，缺屋情況最嚴重，買盤不僅流向中古屋，更外溢至汐止、南港等地，推升兩地住宅需求與房價。

資料來源：住展 推案單位：億元

新北市 2021 年推案量約 4,483 億元，較 2020 年少了 700 多億元、年減幅約 14.6％；推案量減幅最高的是樹林區，年減幅逾八成，土城案量年減六成五居次。

新北市去年推案量前五大行政區，依序分別為新店、板橋、林口、三重、新莊，這五個行政區推案動能來自於重劃區，而五個行政區案量總合約 2802 億元，占新北市 2021 年全年總量約六成三，顯示新北市案量分布極不均衡，大多數舊市區缺乏供給，想買新房子只能輾轉至重劃區。

統計顯示，桃園狀況與新北相當類似，桃園 2021 年推案量前五大行政區依序為中壢、桃園、大園、龜山、八德，上述五個區域案量總和約 2369 億元，占桃園全年總案量約七成八。

何世昌分析，新北市與桃園市的新建案高度集中在新重劃區，而舊市區新供給少之又少，在這種趨勢引導之下，當地買得起新房子的民眾、或者外地客大量轉向新重劃區購屋，長久以往將使得城市軸心往新區移動，新重劃區發展量能依然強勁。