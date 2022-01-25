〈房產〉皇翔今簽約永和大陳地區單元3公辦都更案 投資160億元

新北市永和大陳地區單元 3 公辦都更案，由皇翔建設 (2545-TW) 獲選為興建廠商，並在今 (25) 日上午完成簽約。大陳單元 3 公辦都更案面積約 1.3 公頃，總投資額約 160 億元，力拚今 (2022) 年底動工。

號稱「近年最複雜」的公辦都更案，由新北住都中心擔任實施者後，僅約半年時間就達到 95% 同意比例且順利招商，整合速度堪稱歷來之最，力拚今年底動工，未來將打造智慧建築、綠建築及現代化公有市場。

新北住都中心採取全新招商模式推動大陳單元 3 公辦都更，由中心負責整合，興建廠商僅需專注於提供技術與挹注資金。住都中心指出，單元 3 地主近 250 戶，產權複雜，去年 3 月進場整合，期間即便受新冠肺炎疫情影響，中心仍達成 9 月公告招商、今年 1 月順利選出興建廠商的目標，若如期於今年底動工，更將是歷來最快動工的公辦都更案。本案目前取得超過 95% 意願書。

永和大陳單元預估創造近 300 億元產值，皇翔建設請到國際知名團隊 - 日本丹下建築事務所、上圓聯合事務所共同規劃本案，未來更新後將打造符合「銀級智慧建築」、「黃金級綠建築」、「無障礙設計標章」的指標建築，並配合新北市市場改造計畫，在單元 3、4 之間的法定空地打造中央公園供鄰里使用。