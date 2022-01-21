〈房產〉美中貿易戰點燃買氣 科技業五年來投資台灣地產1940億元

科技業投資工業廠房、辦公廠辦創新高，商仲業者統計 2017-2021 年上市櫃與公發科技業投資不動產總金額，累計共達 1940 億元，2021 年更衝上 683 億元創史上新高，比次高的 2019 年 400 億元成長 70%。其中，美中貿易戰為點燃這波買氣主要原因之一。

在市場急單效應下，可立即設置生產線的廠房成為熱門選項，投資區域以桃園市、台北市、新北市最為受惠。

信義全球資產總經理柯宏安表示，科技業擴廠熱度來自三大動能，第一，2017 年中美貿易戰起，台商積極把高端製造技術遷回台灣；第二，疫情影響，遠距學習或辦公設備需求爆發，使科技產品訂單量增加；第三，除半導體缺貨潮帶動上下游供應鏈擴廠，全球減碳趨勢下，綠能、電動車及 5G 等潛力產業也積極發展。

這些動能讓近五年科技業購置不動產出現兩趨勢，包括在爭取全球供應鏈急單時效，以及工業土地不足下，企業明顯以購買現有廠房的物件為優先策略，自 2018 年起連續四年購置工業廠房的單年交易規模都破百億，2021 年更達 304 億元，遠比購置土地還多，更為近 10 年最高。另一趨勢則是購買辦公廠辦量增加，多用以做為總部辦公或研發等企業長期發展使用，2021 年科技業購置辦公廠辦規模達 193 億元，同樣也是近 10 年最高。

桃園市則為此波科技業投資不動產潮的最大贏家，近五年科技業在此的不動產總交易金額達 489 億元，其中，以中壢最搶手，楊梅、龜山次之，包含台達電在中壢工業區買下 3 筆廠房及土地、晟銘電也在中壢工業區買下 2 筆廠房。

至於台北市、新北市近五年總交易金額分別為 333 億元、304 億元，交易產品以廠辦為主，台北市以內科園區的廠辦交易最為熱絡，新北市則以汐止區成為產業聚落重鎮，包含廣錠科技及精華光學都加碼此區域，中和、新店也是熱點。

另依統計顯示，近五年各年度單筆交易金額最高為 2017 年為碩天科技以 26 億元買下太子內湖潭美整棟廠辦、2018 年為廣達電腦以 42.8 億元買下華亞科技園區廠房、2019 年為聯強國際以約 63.58 億元買下聯強國際大樓 13~27 樓、2020 年為台積電以 48.4 億元買下南部科學園區台南園區土地、2021 年則有仁寶與康舒科技以約 81.98 億元買下北投士林科技園區地上

柯宏安表示，從近五年包含台積電、台達電、大立光等許多科技大廠都有再度加碼擴廠的狀況，都顯示出企業硬需求，這也讓科技產業成為不動產市場發展的重要角色。未來為了能找到大面積的廠房及工業土地，可能有更多企業會往中南部拓點，且會以有規劃完善的產業園區為主要進駐首選。



