〈房產〉北市豪宅去年狂銷629億元 大安區居銷售王年成交近百筆

市場資金豐沛、豪宅市場回溫，依實價登錄台北市 2021 年共有 350 筆豪宅交易，成交總額 629 億元，總金額可以再蓋一座 101 大樓且綽綽有餘，統計各行政區豪宅交易，大安區堪稱豪宅成交王，年銷 99 筆，總銷金額 178.8 億元。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，資金潮推動豪宅市場買氣，由於不動產價格走揚，增加買方對高價的接受度，在通膨思考下置產意願也增加，指標豪宅地段成交相對暢旺。

統計顯示，去年台北市各行政區豪宅交易中，大安區以交易 99 筆、成交總金額 178.8 億元居冠，信義區則以 54 筆交易、總額 110.5 億元居次，中山區雖然成交 57 筆超過信義區，不過成交總價大多比信義區豪宅低，年銷總額 98.7 億元，未能破百億元。

北市豪宅去年狂銷 629 億元， 大安區居豪宅銷售王年成交近百筆。(鉅亨網記者張欽發攝)

2021 年全台北市豪宅平均成交總價 1.8 億元，各行政區中，平均總價最高為信義區 2.0 億元，全台北市豪宅平均成交單價為 141.1 萬元，各行政區中，平均單價最高則為松山區 170.9 萬元。從平均總價及單價觀察，北投區及南港區豪宅價格較低，北投區平均總價 1.1 億元、平均單價每坪 98.1 萬元，南港區平均總價 9000 萬元、平均每坪 91.7 萬元，且這兩區成交筆數都在個位數。

郎美囡表示，台北市的精華地段，如仁愛路、敦化南路、大安森林公園等大多位於大安區，因此大安區的豪宅供給量大、成交量也相對多，去年囊括成交單價前三名都是位於大安森林公園旁的「元利信義聯勤」，最高單價每坪 299 萬元，而信義區的豪宅主要集中於信義計畫區及其周邊，去年有多筆「信義首席公館」及「琢白」交易揭露，成交單價在 200 萬元以上，成交總價則超過 3 億元，拉高平均成交總價及單價。

從豪宅成交區域分布及價量觀察，去年這波豪宅買氣有向指標建案聚攏的現象。此外，2020 年台北市豪宅交易共 354 筆，去年雖然 350 筆小幅落後，但通常交易實價揭露有時間差，尤其每年 12 月是成交旺季，或許有交易尚未登錄實價，待去年豪宅成交全數揭露，有機會超越前年成交量。

對此，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，受惠貨幣寬鬆及低利，豪宅市場仍有買盤，儘管央行拉高貸款限制，優質豪宅依舊吸引資金追逐，不過對於高端客戶來說，真豪宅才有價值，過去推出只有豪宅價沒有豪宅規模的假豪宅，價量放大並不容易。