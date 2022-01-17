本週操盤筆記：中國GDP、達沃斯世界經濟論壇、美股財報季續跑

美股周一 (17 日) 因馬丁路德金恩紀念日，休市一天。本週重點國際財經大事包含：中國第 4 季 GDP、日本央行 1 月利率決議、IEA 和 OPEC 月度原油市場報告，以及 2022 年達沃斯世界經濟論壇，市場還將繼續關注高盛 (GS-US)、摩根士丹利 (MS-US) 與美國銀行等銀行股財報，大型科技股則由 Netflix(NFLX-US) 打頭陣，以下為本週主要國際大事和經濟數據時程表。

本週操盤筆記 (0117-0121)

1. 中國 GDP：

中國將在本週公布 Q4 與 2021 年全年 GDP 增速，市場預計，受恒大債務危機與疫情影響，Q4 GDP 估年增 3.3%，低於上季的 4.9%，但全年增速仍有望保 8%，高於此前設立的「6％以上」目標。

為了趕在今年秋季的共產黨全國代表大會開始前，大幅提振經濟活動，政策相關人士與經濟學家認為，人行將祭出更多寬鬆措施，但相較於採取較激進的升息，央行可能偏好以溫和的寬鬆政策，像是調降銀行存款準備金率和一年期 LPR，向經濟挹注更多資金。

2. 達沃斯世界經濟論壇：

因疫情影響，每年匯集全球政商領袖的達沃斯世界經濟論壇，周一 (17 日) 起將以視訊方式展開為期 5 天的會議，應世界經濟論壇創辦人邀請，中國國家主席習近平周一將透過視訊進行演說。

世界經濟論壇網站顯示，今年活動重點將放在氣候行動、疫情復甦、經濟和社會復原力以及全球協力實現共同繁榮等領域，白宮首席防疫顧問佛奇 (Anthony Fauci)) 將針對新冠疫情發表演說，微軟創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 與美國總統氣候特使凱瑞 (John Kerry) 預計會就氣候變遷議題進行討論。

3. 日本央行利率決議

日本央行將在周二公布 1 月利率決議，成為今年首個召開利率會議的主要央行。市場預計，日本央行將維持政策利率在 - 0.1% 不變，並稍微上調通膨和經濟增長預期。

不過，由於核心通膨率仍低於 1%，加上央行最新預期並未顯示，通膨會在未來 2 年內接近央行目標水準，多數分析師認為日本央行今年繼續維持超寬鬆貨幣政策。

4. 繼續關注美股財報、大型科技股財報由 Netflix 打頭陣

本週財報除了高盛 (GS-US、美國銀行 (BAC-US) 以及紐約梅隆銀行 (BK-US) 等大型銀行外，消費品巨頭 P&G(PG-US)、產險公司旅行家集團 (TRV-US)、聯合航空 (UAL-US)、美國航空 (AAL-US) 等也將接力登場。

日前宣布調升美加訂閱價格的 Netflix(NFLX-US)，也將在本週公布 Q4 財報。華爾街分析師預計，Netflix Q4 營收估年增 16%，至 77 億美元，EPS 估年減 31%，至 0.82 美元，訂閱戶預計增加 850 萬，分析師認為，利潤下滑主要和內容支出增加有關。