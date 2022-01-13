分析師：石油供不應求 油價有望在2022年持續上揚

據報導，油價在 2021 年大漲 50%，有分析師預測，油價在今年有望進一步上漲，主因是缺乏產能以及對該產業的投資有限，油價預估將升至每桶 90 美元，或是甚至超過 100 美元。

在 Omicron 變種病毒持續蔓延的情況下，疫情再度重燃，不過，分析師認為，在多國政府不願重啟嚴格防疫限制的情況下，油價仍然能夠獲得支撐。布蘭特原油期貨價格在週三接近每桶 85 美元，觸及 2 個月高點。

OANDA 資深市場分析師 Jeffrey Halley 表示，假設中國的經濟沒有出現大幅放緩，再加上 OPEC + 提生產量的能力有限，布蘭特原油很可能在第一季升至 90 美元，或是甚至超過 100 美元。

高盛 (Goldman Sachs) 大宗商品研究全球主管 Jeff Currie 表示，即使 OPEC + 逐步增產，但由於投資不足，目前只有沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國，有能力比 2020 年 1 月生產更多的石油，其他國家難以達到疫情前的水準。他說：「在接下來的 3-6 個月內，這個市場有可能變得非常緊張。」

高盛對布蘭特原油第一季的目標價為每桶 85 美元，但是基於伊朗產量將於今年晚些時候回歸市場的假設。如果伊朗沒有恢復出口，今年可能會看到油價達到每桶 95 美元。

據路透社調查，35 位經濟學家和分析師預估，2022 年布蘭特原油平均價格將達到每桶 73.57 美元，較先前預期的 75.33 美元低約 2%。自 2014 年以來，布蘭特原油價格從未觸及 90 美元和 100 美元。