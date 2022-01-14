聯合國：全球經濟成長預期將在今、明2年放緩

根據聯合國 (UN) 最新報告顯示，在新一波新冠肺炎疫情、供應鏈瓶頸和通膨飆升等挑戰下，2022 年全球經濟預估將增長 4%，低於去年的 5.5%，並隨後在 2023 年降至增長 3.5%。

聯合國在週四 (13 日) 發布的《2022 年世界經濟形勢與展望》報告中表示，繼 2020 年全球經濟萎縮 3.4% 之後，隨著財政和貨幣刺激措施逐步退場、供應鏈中斷等問題出現，包含中國、歐盟和美國等大型經濟體在內，2021 年整體經濟成長趨勢在年底出現放緩。

隨著疫情持續延燒，主要經濟體和部分發展中國家的通膨壓力不斷上升，對經濟復甦帶來了額外的風險。全球總體通膨率在 2021 年預估上升至 5.2%，較過去 10 年的趨勢高出 2 個百分點以上。

報告中也警告，新冠肺炎疫情所造成的另一項後果是，各個國家內部和國家之間的不平等程度加劇。對於絕大多數發展中國家來說，人均國內生產總值 (GDP) 要全面復甦仍然有難度。

小摩 (JPMorgan) 在先前的展望報告中預測，新冠肺炎疫情將會在 2022 年結束，屆時全球經濟將會全面復甦，是恢復到疫情爆發前的正常經濟和市場狀況的一年。

摩根大通全球全球市場策略師 Marko Kolanovic 表示，新的疫苗和相關療法，將會推動強勁周期性復甦、全球流動性回歸以及壓抑的消費者需求釋放。

不過，Kolanovic 也表示，由於各國復甦步伐不一致，也不全面，並且常因新的變種病毒和恐慌而使得復甦中斷，因此仍有許多工作要做。