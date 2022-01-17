日本11月核心機械訂單月增3.4% 優預期

日本 2021 年 11 月核心機械訂單月增 3.4% 至 9003 億日圓 (約新台幣 2170 億元)，優於市場預測的月增 1.4%，也是連續 2 個月出現正成長，對此，日本內閣府表示，有觀察到復甦回穩動向，因此也上修看法。

2021 年 11 月核心機械訂單 (不含船舶、電力的民間需求)，該數字和 2019 年 11 月 (9102 億日圓) 的機械訂單表現相當，已大致恢復到 COVID-19 疫情爆發前的水準。

其中，製造業月增 12.9% 至 4445 億日圓，出現睽違 2 個月的增長。以行業區分來看，造船業的貢獻最大，電氣機械業也受惠於半導體製造裝置的旺盛需求，另外生產泛用型生產機械、像是起重機和電梯等搬運機械業的訂單表現也都相當良好，

非製造業方面月減 0.8% 至 4657 億日圓，出現睽違 2 個月的減少。運輸業、郵務業等的表現遜於前一個月，也拉低了整體數字。

外需方面月減 0.7% 至 1.3073 兆日圓，連續 2 個月出現增長。

當前在 Omicron 變種病毒株的影響之下，導致日本國內的 COVID-19 疫情迅速蔓延，而這個現象也被認為是投資步調放緩的一大要因。

在今後的機械訂單展望方面，日本內閣府官員表示，有必要留意當前的疫情發展，會對日本國內外經濟帶來什麼樣的影響。