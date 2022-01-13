美股大多頭：即使Fed更加鷹派 仍對美股維持樂觀

美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 在週三 (12 日) 表示，美國通膨問題可能比華爾街預期的更加嚴重，讓美聯準會 (Fed) 感到十分頭疼，但是他對美股前景仍然維持樂觀看法。

Siegel 在接受採訪時表示，通膨飆升可能會導致 Fed 的行動較華爾街認為的更加激進。他認為，通貨膨脹的問題不只是因為疫情加劇導致的供應鏈瓶頸，也根源於需求和寬鬆貨幣政策。「這是一個需求問題。太多的錢追逐太少的商品。」Siegel 說道。

Siegel 認為，股票是最終的實物資產。儘管會有顛簸，但如今比起以往更加別無選擇。現金、債券和貨幣資產都不是適合的選擇。

美國勞工部公布 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增 7%，創 1982 年來最高，漲幅主要來自汽車、能源和住房價格。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 經濟學家預計，Fed 將從 3 月開始升息 4 次，而高盛 (Goldman Sachs) 經濟學家也將今年升息的預測從 3 次上調至 4 次。

Siegel 暗示，Fed 有可能需要更多的升息來抑制通膨。小摩執行長戴蒙也在日前接受採訪時表示，市場預期的 3 次升息，非常容易被經濟消化吸收，他認為 Fed 可能會採取更多行動，因為通膨比 Fed 預料得更糟，因此升息次數也可能高於市場預估。

戴蒙表示，即使 Fed 升息幅度可能超過投資者預期，經濟仍將實現成長。不過，儘管經濟基礎看起來強勁，但隨 Fed 開始收緊政策，市場風向轉變，投資人可能會經歷動盪的一年。他補充說，如果幸運的話，Fed 能讓經濟放緩，實現其所謂的「軟著陸」。