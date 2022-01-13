美財報季將登場 華爾街估標普500銀行Q4總獲利年減逾2%

華爾街大型銀行將從明日起公布去年最後 1 季財報，因去年底適逢 Omicron 變異株崛起，華爾街預計，大型銀行 Q4 總獲利估較去年同期減少逾 2%。

周五 (14 日) 打頭陣的有摩根大通 (JPM-US)、富國銀行 (WFC-US) 和花旗集團 (C-US)。FactSet 數據顯示，分析師預計標普 500 指數中的銀行 Q4 總獲利約達 312 億美元，年減 2.4%。

Omicron 席捲而來，導致消費者支出在年底出現顯著下滑。摩根大通分析師預計，12 月的最後 1 周，該行的信用卡和簽帳金融卡支出，從高於 2019 年水準 21%，下滑至 11%，其中又以機票支出降幅最顯著。

此外，市場預計，疫情期間為銀行帶來豐厚利潤的交易收入也將慢慢回歸正常水平。FactSet 數據顯示，分析師預期高盛 (GS-US) 上季交易收入約 42 億美元，雖較 2019 年 Q4 增長約 20%，但仍較去年 Q1 減少約 45%。

從好的方面來看，美國政府債券殖利率上揚，可能為銀行帶來更多貸款利潤。KBW 分析師預計，華爾街銀行 Q4 調整後淨利息收入預計將較去年同期增長 8%。

疫情爆發將近 2 年後，隨著人們對疫情漸漸麻痺，貸款成長也開始走高。截至 12 月底，美國銀行貸款總額約 10.76 兆美元，較截至 9 月底的數據成長 2.8%，且相當接近 2020 年疫情爆發不久後創下的高點。

另外，併購交易市場也幾乎沒有浮現放緩跡象。Dealogic 數據顯示，全球投資銀行業務 Q4 收入預計將超過 310 億美元，雖略低於 2021 年前幾季，但仍遠高於疫情前水平。