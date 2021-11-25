〈美股盤後〉Fed會議紀要偏鷹 科技股領那指標普收紅

週三 (24 日) 聯準會 (Fed) 公布 11 月利率會議紀要釋出偏鷹訊號，債市拋售力道減緩，Nordstrom 和 Gap 跳水，Nvidia 反彈，房地產、能源和資訊科技領漲之下，那指、標普和費半收復早盤失地。

經濟數據方面，美國上週申請失業救濟金人數降至 1969 年以來最低水平，顯示當前勞動力市場緊張，而美國核心個人消費支出 (PCE) 價格指數年增幅續創 30 年新高，凸顯近期通膨壓力升溫。

政經消息方面，週三聯準會 (Fed) 公布 11 月利率會議紀要釋出偏鷹訊號，更多 Fed 官員表示，如果高通膨持續，他們願意加速縮減購債 (Taper) 並加快升息步伐。向來被視為鴿派的舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 週三表示，Fed 可能會加快 Taper。

美國商務部以危害美國安全利益為由，將 27 個實體和個人列入「軍事最終用戶 (MEU)」清單，其中有 12 家中企、13 家巴基斯坦企業，日本和新加坡各 1 家企業分別因支持中國軍方的量子運算工作、支持中國和俄羅斯的軍事進步和核擴散活動而列入黑名單。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.58 億例，死亡數突破 516 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 77.6 億劑疫苗。

歐洲疫情惡化，德國正考慮全國封鎖，世衛秘書長譚德塞表示，隨著確診人數激增，即便全面接種疫苗者也應戴口罩並保持社交距離。

週三 (24 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 9.42 點，或 0.03%，收 35,804.38 點。

那斯達克指數上漲 70.09 點，或 0.44%，收 15,845.23 點。

標普 500 指數上漲 10.76 點，或 0.23%，收 4,701.46 點。

費城半導體指數上漲 35.6 點，或 0.93%，收 3,870.0 點。

標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅，房地產、能源和資訊科技領漲，材料、必需消費品和金融板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體收紅。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.33%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 1.13%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.23%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.010%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.068%。

道瓊成分股互見漲跌。高盛 (GS-US) 下跌 1.76%；Honeywell (HON-US) 下跌 1.75%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 1.62%；Visa (V-US) 上漲 2.4%；家得寶 (HD-US) 上漲 0.92%。

費半成分股多收高。高通 (QCOM-US) 跌 0.13%；AMD (AMD-US) 上漲 5.26%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.92%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.34%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.22%；美光 (MU-US) 漲 0.94%。

台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.54%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.66%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.80%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.30%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.63% 至每股 1,116 美元。特斯拉執行長馬斯克週二再度出脫特斯拉股票，套現約 10.5 億美元，本月迄今共賣出 98.5 億美元的特斯拉股票，超過出售其 10% 持股目標的一半。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.33% 至每股 161.94 美元，連續第五交易日創下新高。日媒報導，蘋果計劃自 2023 年起委託台積電生產 iPhone 5G 數據機晶片，減少對晶片大廠高通的依賴。

台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.54% 至每股 120.71 美元。三星電子週二宣布，將斥資 170 億美元於美國德州的泰勒市 (Taylor) 打造在美國的第二座晶圓廠，外界形容三星直球對決台積電。此外，白宮官員透露，美國總統拜登和南韓總統文在寅在 5 月份會晤為三星赴美設廠開路。

假期購物季來臨前夕，美國連鎖百貨諾斯壯 (Nordstrom) 與服飾業者 Gap 公布差強人意的財報業績，主因是受到勞動力成本上升、庫存問題、購物成本和工廠關閉等挑戰影響。Gap (GPS-US) 週三暴跌 24.12%。Nordstrom (JWN-US) 暴跌 29.03%。

加拿大皇家銀行將美國石油巨擘雪佛龍 (Chevron) 上調至「跑贏大盤」評級，稱雪佛龍可以從未來幾年強勁的商品週期中受益。雪佛龍 (CVX-US) 上漲 0.75% 至每股 117.19 美元。

經濟數據

美國上周 (11/20) 初領失業金報 19.9 萬人，預期 26 萬人，前值自 26.8 萬人上調至 27 萬人

美國上周 (11/13) 續領失業金報 204.9 萬人，預期 203.3 萬人，前值自 208 萬人上調至 210.9 萬人

美國 Q3 實質 GDP 季增年率修訂值報 2.1％，預期 2.2%，前值 2.0%

美國 10 月耐用品訂單月率初值報 - 0.5％，預期 0.2％，前值 - 0.4％

美國 10 月耐用品訂單意外月減 0.5%，為去年 4 月以來首度連續 2 個月下滑。(圖：Zerohedge)

華爾街分析

美銀財富管理高級投資策略師 Rob Haworth 表示：「這肯定是一個類股輪動的狀態，隨著拜登提名鮑爾續任 Fed 主席，市場現在認為這是一個重新開始的故事，拋開我們可能對新冠病毒感染率上升的任何風險或擔憂。」

Grant Thornton 首席經濟學家 Diane Swonk 預計：「Fed 將在 12 月加速縮減購債規模，現在看來，第四季的經濟增長率可能輕易突破 6%，接近 7%。經濟強勁而炙熱，這不是一件壞事且無法逃避。Fed 必須做出調整。」

Bleakley 諮詢集團首席投資長 Peter Boockvar 表示，市場對賭明年 5 月升息可能性為 66%，明年 12 月之前第三次升息的可能性為 60%。

鉅亨溫馨提醒：美股週四感恩節休市一天，感恩節翌日 (週五) 美股將提前收盤。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主