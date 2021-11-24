超車小米 OPPO最快2023年推出印度電動車

印媒報導指出 OPPO 計劃在印度推出首款純電動車，預計新車型將於 2023 年底～2024 年初公布。同時也有消息指出，OPPO 可能將與新能源汽車公司進行合作，包含收購或合作。

截止目前，OPPO 官方尚未對此事做出回應。

目前，在印度北方的 Grower Noida，OPPO 擁有最大的製造工廠，為 OPPO、OnePlus 和 Realme 生產智慧手機和其他物聯網裝置。OPPO 是中國的步步高電子集團內的一部分，也有姐妹公司如 Vivo，OnePlus，Realme 和 Iooo 等，所有這些品牌都在印度運營。

憑藉著步步高電子龐大的基礎設施和資金支援，OPPO 目前正在嘗試進入 EV 電動汽車領域。

(圖片: AFP)

在小米高調宣布進軍電動車市場後，關於 OPPO 造車的傳聞不曾間斷，只是 OPPO 都沒有正面回應過傳聞，但其佈局汽車產業鏈的動作從未停止過。

10 月底舉辦的 2021 OPPO 開發者大會上，OPPO 展示其智慧出行方案，將透過數位車鑰匙、車管家、Car + 車聯等應用能力，與開發者和合作夥伴共同打造座艙新體驗。

11 月中旬，提供充電站線上線下全場景整體解決方案的平台服務商「雲快充」宣布完成 B3 輪融資，由 OPPO 投資。

不光今年，OPPO 涉獵汽車產業早已有跡可循，從 2016 年 OPPO 申請第一項汽車相關專利到今年 5 月，OPPO 已經擁有逾 60 件汽車專利申請。同時也註冊「OCAR」的商標，並說明其應用範圍包含已編碼鑰匙卡、電子鑰匙卡、GPS 導航設備、音箱、作業系統程式等。

從 OPPO 申請的專利和商標來看，如果 OPPO 投入電動車，車機互融可能會是其一大特點。

