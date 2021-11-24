中國半導體基金挹注中芯深圳晶圓廠5.3億美元

中芯國際 (981-HK) 公告，中國國家集成電路基金二期將出資 5.313 億美元入股中芯深圳，而中芯持有中芯深圳股權將由 77% 降至 55%。

依照計畫，中芯深圳主要是生產 28 奈米及以上的積體電路和提供技術服務，最終將產出每月約 40000 片 12 吋晶圓產能，預期於 2022 年開始生產，該項目的新投資額估計為 23.5 億美元。

由於中芯國際還有 5.313 億美元資本未匯入中芯深圳，因此在協議後中芯決定將這部份應繳但未繳的資本轉讓給中國國家集成電路基金二期。

中芯國際表示，通過訂立新深圳合資協議，有利於進一步改善中芯深圳股權結構，整合各方優勢資源，為加速中芯深圳的業務發展奠定基礎，進而推動公司的可持續發展。

今年 8 月份，中芯控股、中芯集電及深圳重投集團共同訂定深圳合資協議，將中芯深圳的註冊資本增至 24.15 億美元。其中，中芯控股、中芯集電及深圳重投集團各自同意認繳出資 17.33 億美元、1.27 億美元及 5.55 億美元，分別占中芯深圳擴大註冊資本後的 71.7%、5.3% 和 23.0%。而中芯國際透過 100% 持股子公司中芯控股及中芯集電，中芯國際間接持有中芯深圳合共 77.0% 的股權。