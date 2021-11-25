女股神：蘋果應該買特斯拉

週三 (24 日) 有「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 表示，特斯拉 Model 3 生產陷入困境期間，蘋果本可以通過收購特斯拉來搶下自動駕駛汽車市場。

伍德提到：「多年來，我們一直非常仔細地關注蘋果。什麼是自動駕駛汽車？這是終極的移動設備，是一項非常艱巨的工作，考慮到管理層的頻繁變動，如果他們能這麼快就完成任務，我們會感到驚訝。」

(圖片：AFP)

馬斯克去年底推文指出：「在 Model 3 計畫最黑暗的日子裡，我曾向庫克探詢蘋果收購特斯拉的可能性，但庫克他拒絕會談。」

伍德提到：「這本來會是蘋果的市場。如果有機會，蘋果應該要收購特斯拉，但我們很高興他們沒有這麼做。」

伍德會這麼說的原因其來有自，伍德向來是特斯拉的大多頭，始終對這家電動車公司充滿信心，針對特斯拉等科技創新為投資重點，伍德旗下的 ARK Innovation ETF(ARKK-US) 在 2020 年實現了驚人的 153% 的回報，也使得伍德名聲大噪。

ARKK 今年表現不佳，即便如此，伍德仍長期看多特斯拉：「如果特斯拉是美國第一個在自動駕駛領域中取得成功的公司，我們就可以相信，特斯拉不僅會在電動車市場中獲得最大的佔比，並且市佔率可能在未來 5 年內會達到 20% 至 25%。」

特斯拉執行長馬斯克正在拋售手上的數十億美元股票，伍德表示，馬斯克賣股票套現繳稅是沒有錯。

蘋果正在加快推出自動駕駛汽車的步伐，激勵其股價近期屢創歷史新高，截稿前，蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.14%，暫報每股 161.20 美元。特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.46%，暫報每股 1,126.01 美元。