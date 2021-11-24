小摩：蘋果iPhone在中國銷量10月強勁回升

蘋果iPhone在中國銷量10月強勁回升 (圖片：AFP)
蘋果iPhone在中國銷量10月強勁回升 (圖片：AFP)

週二 (23 日) 摩根大通 (小摩) 分析師 Samik Chatterjee 表示，10 月份中國 iPhone 出貨量強勁回升，暗示 iPhone 13 系列銷售強勁。

中國資訊通信研究院發布數據顯示，10 月份主要由 iPhone 組成的手機出貨量為 1,080 萬部，遠高於 610 萬部歷史平均數，意味中國 iPhone 出貨量與前幾個月疲軟的情況有所不同。

摩根大通分析師 Chatterjee 週二發布報告出，10 月份季節性出貨量的增加足以抵消 9 月份出貨量低於季節性水平的影響，說明中國地區 iPhone 13 銷售可能開局強勁。

2021 年 10 月是自 2014 年 11 月以來中國國際智慧型手機月出貨量最高 (圖片：AFP)
2021 年 10 月是自 2014 年 11 月以來中國國際智慧型手機月出貨量最高 (圖片：AFP)

Chatterjee 提到，2021 年 10 月是自 2014 年 11 月以來中國國際智慧型手機月出貨量最高。

蘋果在 9 月底發布了 iPhone 13 系列，蘋果已大幅削減平板電腦 iPad 的生產，為新款手機 iPhone 13 系列調配更多零組件，這也表明全球晶片供應緊縮對蘋果的打擊，比先前預期的還要嚴重。

摩根大通追蹤所有地區的數據顯示，iPhone 13 系列預計交貨日期似乎正在縮短，表明供應增加。

iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 的交貨時間分別縮短至 5、5、23 和 23 天，這比前一週的 8、10、26 和 26 天有所下降。

Chatterjee 寫道：，「有趣的是，與 iPhone 12 系列相比，現在所有型號的交貨時間都略有提前。」

Chatterjee 維持對蘋果的「增持」評級和目標價每股 180 美元

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