小摩：蘋果iPhone在中國銷量10月強勁回升

週二 (23 日) 摩根大通 (小摩) 分析師 Samik Chatterjee 表示，10 月份中國 iPhone 出貨量強勁回升，暗示 iPhone 13 系列銷售強勁。

中國資訊通信研究院發布數據顯示，10 月份主要由 iPhone 組成的手機出貨量為 1,080 萬部，遠高於 610 萬部歷史平均數，意味中國 iPhone 出貨量與前幾個月疲軟的情況有所不同。

摩根大通分析師 Chatterjee 週二發布報告出，10 月份季節性出貨量的增加足以抵消 9 月份出貨量低於季節性水平的影響，說明中國地區 iPhone 13 銷售可能開局強勁。

2021 年 10 月是自 2014 年 11 月以來中國國際智慧型手機月出貨量最高 (圖片：AFP)

Chatterjee 提到，2021 年 10 月是自 2014 年 11 月以來中國國際智慧型手機月出貨量最高。

蘋果在 9 月底發布了 iPhone 13 系列，蘋果已大幅削減平板電腦 iPad 的生產，為新款手機 iPhone 13 系列調配更多零組件，這也表明全球晶片供應緊縮對蘋果的打擊，比先前預期的還要嚴重。

摩根大通追蹤所有地區的數據顯示，iPhone 13 系列預計交貨日期似乎正在縮短，表明供應增加。

iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 的交貨時間分別縮短至 5、5、23 和 23 天，這比前一週的 8、10、26 和 26 天有所下降。

Chatterjee 寫道：，「有趣的是，與 iPhone 12 系列相比，現在所有型號的交貨時間都略有提前。」

Chatterjee 維持對蘋果的「增持」評級和目標價每股 180 美元。